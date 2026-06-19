19 de junio de 2026
MODIFICACION
VTV: la Ciudad tomó la reforma de Nación y crece la presión sobre la Provincia
Buenos Aires quedará con un sistema diferente al de Nación y CABA tras decidir no adherir a los cambios. La discusión gira en torno a la apertura del servicio y la ampliación de opciones para los automovilistas.
La Ciudad de Buenos Aires decidió avanzar con una modificación en su sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y se acopló al esquema de flexibilización impulsado por el Gobierno nacional. A partir de octubre, los conductores porteños podrán realizar la revisión obligatoria en nuevos espacios habilitados, como talleres mecánicos privados y concesionarias, ampliando las opciones disponibles.
La medida sigue los lineamientos establecidos por la administración de Javier Milei, que puso en marcha un nuevo régimen para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con el objetivo de abrir la prestación del servicio, sumar competencia y dejar atrás el modelo basado exclusivamente en plantas de verificación autorizadas.
El cambio nacional comenzó a implementarse luego de que quedara sin efecto una medida cautelar que frenaba la reforma. Desde esta semana funciona el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una plataforma donde los establecimientos interesados pueden inscribirse y acreditar los requisitos técnicos necesarios para realizar los controles.
Con la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires, aumenta la presión sobre la provincia de Buenos Aires, que por ahora mantiene su propio esquema de VTV y ya anticipó que no acompañará la modificación impulsada por Nación. De esta manera, los automovilistas bonaerenses continuarán obligados a realizar el trámite bajo el sistema vigente, sin acceder a la ampliación de prestadores habilitados.
La reforma también contempla cambios en los plazos de inspección para vehículos particulares. Los autos cero kilómetro deberán realizar el primer control a los cinco años de patentados, mientras que aquellos de hasta diez años de antigüedad tendrán revisiones cada dos años. Los vehículos más antiguos mantendrán la obligación anual.
Mientras el Gobierno nacional y ahora también la Ciudad avanzan hacia un esquema más abierto, la provincia sostiene el modelo actual. En territorio bonaerense, la VTV para automóviles particulares tiene un costo cercano a los $97 mil y circular sin la verificación vigente puede derivar en multas que superan ampliamente el millón de pesos.