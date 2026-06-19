Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de junio de 2026 MODIFICACION

VTV: la Ciudad tomó la reforma de Nación y crece la presión sobre la Provincia

Buenos Aires quedará con un sistema diferente al de Nación y CABA tras decidir no adherir a los cambios. La discusión gira en torno a la apertura del servicio y la ampliación de opciones para los automovilistas.

Compartir