19 de junio de 2026
SIGUE EL ESCANDALO
Occhiato rompe el silencio: “Tener un canal tiene costos y el responsable soy yo"
El conductor y dueño del canal de streaming se refirió a la falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, difundida por Florencia Peña en El Show del Verano
En la apertura de Nadie Dice Nada este viernes 19 de junio, Nicolás Occhiato abordó de frente el escándalo que sacudió a Luzu TV el día anterior.
El conductor y dueño del canal de streaming se refirió a la falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, difundida por Florencia Peña en El Show del Verano.
Desde Miami, donde se encuentra al frente del programa junto a Flor Jazmín, Momi Giardina, Martín Garabal, Marcos Giles y Angelita, Occhiato abrió el ciclo con un tono serio y autocrítico.
“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes. No me representa a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, había escrito previamente en redes.
En la apertura del programa, reforzó su posición y asumió la responsabilidad como líder del medio: “Tener un canal tiene costos y el responsable soy yo”.
Occhiato calificó el error como “inadmisible” para su forma de comunicar y confirmó las medidas drásticas tomadas por la producción: la desvinculación de los productores involucrados en la difusión de la noticia sin verificación y la salida de Florencia Peña del canal.“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente”, enfatizó.
Minutos después del incidente del jueves, la familia Messi emitió un comunicado desmintiendo la información y pidiendo respeto y privacidad. Jorge Messi se encuentra con seguimiento médico y evoluciona favorablemente.
El episodio generó una fuerte repercusión en redes y medios, con miles de personas sintonizando Nadie Dice Nada para escuchar la versión de Occhiato.
El conductor, que mantiene una buena relación con Lionel Messi (a quien entrevistó en exclusiva), dejó claro que el incidente no representa los valores del canal.Con este gesto, Occhiato buscó cerrar el capítulo más polémico en la historia reciente de Luzu TV y reafirmar el compromiso con un periodismo responsable en el mundo del streaming.
El programa continuó con su habitual dinámica, pero el arranque quedó marcado por la autocrítica y las consecuencias del error.