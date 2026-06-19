Volver | La Tecla Nacionales 19 de junio de 2026 SIGUE EL ESCANDALO

Occhiato rompe el silencio: “Tener un canal tiene costos y el responsable soy yo"

El conductor y dueño del canal de streaming se refirió a la falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, difundida por Florencia Peña en El Show del Verano

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