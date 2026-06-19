19 de junio de 2026
ESCANDALO EN GH
Andrea del Boca amenaza con dejar la casa y Trezeguet denunciaintimidaciones
La actriz Andrea del Boca protagonizó un fuerte quiebre emocional dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y amenazó con retirarse del reality al considerar que su salud está en riesgo. En paralelo, el panelista Gastón Trezeguet denunció haber recibido amenazas de muerte por redes sociales, por lo que realizó una denuncia judicial y recibió un botón antipánico
Andrea del Boca vivió un momento límite dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La actriz rompió en llanto durante una conversación con su compañero Yipio y expresó de forma contundente su intención de abandonar el programa si su salud continúa deteriorándose: “Estoy poniendo en juego mi salud y no quiero. Si pasa por encima de mi salud, no sería justo para Anna”.
Asimismo, la intérprete acusó a sus compañeros de jugar con su bienestar físico y mental, especialmente por las discusiones y “telenovelas improvisadas” a los gritos que, según ella, le provocaron picos de presión arterial de hasta 18.
También reveló que debió ser internada en observación dentro del predio y que le realizaron una presurometría porque no lograban estabilizarla. El quiebre de Andrea del Boca generó preocupación también fuera de la casa.
Su hija, Anna del Boca, se quebró en llanto durante una transmisión en vivo cuando le consultaron por el estado de su madre.
En otro episodio que generó repercusión en torno al reality, el panelista y ex participante Gastón Trezeguet denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales.
El mensaje incluía contenido homofóbico y una amenaza explícita contra su vida. Trezeguet confirmó que realizó la denuncia correspondiente ante la Policía de la Ciudad y compartió en sus redes las constancias judiciales.
Hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos”, expresó. Además, se le otorgó un botón antipánico como medida de protección mientras avanza la investigación.
Ambos episodios ponen nuevamente en el centro del debate las condiciones de convivencia y la exposición mediática que genera Gran Hermano, tanto dentro como fuera de la casa.