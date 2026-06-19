Volver | La Tecla Photoshop 19 de junio de 2026 ESCANDALO EN GH

Andrea del Boca amenaza con dejar la casa y Trezeguet denunciaintimidaciones

La actriz Andrea del Boca protagonizó un fuerte quiebre emocional dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y amenazó con retirarse del reality al considerar que su salud está en riesgo. En paralelo, el panelista Gastón Trezeguet denunció haber recibido amenazas de muerte por redes sociales, por lo que realizó una denuncia judicial y recibió un botón antipánico

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