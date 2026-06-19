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19 de junio de 2026
AL FIN

Gimena Accardi y Seven Kayne blanquean su romance con una foto romántica de cena

Tras meses de rumores, la actriz Gimena Accardi y el cantante Seven Kayne confirmaron su relación al compartir una imagen romántica de una cena en la que se los ve de la mano. El detalle de la frase “Directo al corazón” remarcada en rojo terminó de sellar la confirmación pública

Gimena Accardi y Seven Kayne blanquean su romance con una foto romántica de cena
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Gimena Accardi y Seven Kayne dejaron atrás los rumores y confirmaron su romance de manera pública.

La actriz de 40 años y el cantante de 26 compartieron en sus redes sociales una foto tomada durante una cena íntima, en la que se los ve tomados de la mano y mirándose con complicidad.

La imagen, publicada primero por Seven Kayne y luego compartida por Gimena Accardi, muestra a la pareja en un restaurante de hamburguesas.

Detrás de ella se lee la frase “Directo al corazón”, que el cantante remarcó con un trazo rojo. La actriz respondió al posteo con un emoji de corazón, lo que fue interpretado por sus seguidores como la confirmación definitiva de la relación.

Los rumores sobre un vínculo entre ambos comenzaron durante la grabación de la serie TILF, la primera ficción vertical de tono erótico de la plataforma OLGA, donde compartieron pantalla.

Desde entonces, se los vio juntos en eventos, viajes y escapadas a la costa, aunque hasta ahora evitaban confirmar la relación de forma explícita.

La confirmación llega poco más de un año después de que Gimena Accardi anunciara su separación de Nicolás Vázquez, con quien estuvo casada durante 18 años.

Por ahora, ambos mantienen un perfil bajo respecto a su vida sentimental, pero esta postal romántica fue suficiente para que sus seguidores celebraran el romance y dieran por finalizada la etapa de especulaciones.

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