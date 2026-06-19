Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de junio de 2026 TENDENCIAS

El dólar se despierta: sube casi un 3% en junio y le gana a la inflación

La divisa norteamericana cerró ayer a 1470 para la venta y acumula un salto del 2,7% en lo que va del mes. Hasta mayo el tipo de cambio habría quedado casi planchado. La suba se debe a varios factores, entre ellos el pago del medio aguinaldo que inyecta dinero en los bolsillos de la gente

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