19 de junio de 2026
TENDENCIAS
El dólar se despierta: sube casi un 3% en junio y le gana a la inflación
La divisa norteamericana cerró ayer a 1470 para la venta y acumula un salto del 2,7% en lo que va del mes. Hasta mayo el tipo de cambio habría quedado casi planchado. La suba se debe a varios factores, entre ellos el pago del medio aguinaldo que inyecta dinero en los bolsillos de la gente
La divisa oficial cerró ayer a $1.470 para la venta y acumula un salto de 2,7% en lo que va del mes. Mientras tanto, la inflación de junio se proyecta por debajo del 2%. Es la primera vez en mucho tiempo que el dólar le gana claramente al IPC en el mes.
Hasta mayo, el tipo de cambio había quedado prácticamente planchado. El BCRA compraba dólares a full (récord de reservas), pero el billete verde casi no se movía. Ahora la dinámica cambió: el Central sigue comprando, aunque a un ritmo mucho más bajo (el viernes fueron USD 70 millones, y la mayoría de los días viene por debajo), y aún así el dólar no para de trepar.
¿Por qué sube? ¿Hay menos oferta de divisas o más demanda?. Probablemente las dos cosas juntas. El pago del medio aguinaldo inyecta pesos en el bolsillo de la gente y una parte de ese dinero ya está buscando refugio en el dólar. Los argentinos siguen comprando fuerte: unos USD 2.300 millones por mes en promedio, incluso con el tipo de cambio “planchado”.
En los primeros cinco meses del año el dólar oficial se apreció cerca del 10%. La economía argentina se encareció fuerte en dólares. Junio marca un freno a esa tendencia y adelanta lo que podría venir en el segundo semestre.
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, los analistas esperan que de acá a fin de año el dólar se mueva más o menos en línea con la inflación, cerrando 2026 levemente por debajo de los $1.700. Pero hay consultoras, como Invecq de Esteban Domecq, que advierten que el dólar podría acelerarse y revertir parte de la apreciación cambiaria. El encarecimiento del país en dólares, dicen, empieza a ser peligroso.
Por si fuera poco, el contado con liquidación también trepó y cerró en $1.511, con una brecha que se mantiene por debajo del 3%.
En paralelo, y pese a la apreciación de los últimos meses, Argentina registró en mayo un superávit comercial récord de USD 3.504 millones (30 meses seguidos en positivo). Las exportaciones pegaron un salto del 34,4% (USD 9.537 millones), impulsadas por energía y agro, mientras las importaciones cayeron 7%.