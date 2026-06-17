Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de junio de 2026 POLÉMICA

EMATUR: Princi visitó el Concejo y advirtió que el estacionamiento de la Repu dejará de ser gratuito

El presidente del Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR) fue citado a la reunión de la Comisión de Turismo convocada por la oposición para explicar el funcionamiento del ente tras su jerarquización.

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