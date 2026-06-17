17 de junio de 2026
POLÉMICA
EMATUR: Princi visitó el Concejo y advirtió que el estacionamiento de la Repu dejará de ser gratuito
El presidente del Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR) fue citado a la reunión de la Comisión de Turismo convocada por la oposición para explicar el funcionamiento del ente tras su jerarquización.
En su visita al Concejo Deliberante y ante la consulta de la oposición de si evalúan concretamente a partir del segundo semestre cobrar el acceso de vehículos a la República de los Niños, Princi dejó un mensaje claro, se estima que luego de las vacaciones de invierno el costo del estacionamiento para los vehículos será de 6 mil pesos.
Vale destacar que el EMATUR es uno de los entes más relevantes de la gestión municipal de La Plata ya que funciona como un ente autárquico. Creado para promover y desarrollar la actividad turística, su rol se amplió significativamente a partir de la ordenanza aprobada a fines de diciembre de 2025, que le otorgó nuevas facultades.
Entre las principales funciones del ente se encuentran la planificación y ejecución de políticas de promoción turística, la organización de circuitos y productos turísticos, y el monitoreo permanente de variables como la ocupación hotelera, visitas guiadas, eventos y el consumo generado por el turismo en la ciudad.
El rol del EMATUR
La gran novedad es que el EMATUR quedó a cargo de otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para explotaciones con fines de lucro en espacios públicos y centros culturales. Esto incluye plazas, parques, la República de los Niños, la Terminal de Ómnibus, el Paseo del Bosque, el Parque Ecológico, Plaza Islas Malvinas, Pasaje Dardo Rocha y distintos centros culturales y museos. Cubre desde gastronomía, juegos y puestos hasta ferias y el uso de instalaciones en estos espacios.
En cuanto a su financiamiento, el ente percibirá el 10% del canon que cobre por estas concesiones y autorizaciones, lo que le generará ingresos millonarios. Además, sigue recibiendo entre el 20% y el 40% de la recaudación de la tasa municipal por publicidad y propaganda. Esta modificación busca otorgarle mayor autonomía funcional y financiera.
El presidente actual del EMATUR, Gustavo Princi, asumió en abril de 2026 en reemplazo de Uriel Charne, asistió ayer por primera vez al Concejo Deliberante, donde participó de la comisión de Turismo y brindó detalles de su proyecto de gestión, que, según indicó, apuntará a contener la caída de la actividad en la Ciudad, a través de la articulación entre el sector público y el privado con un diagnóstico de la actividad turística y gastronómica de la Ciudad.
En ese sentido, calificó la situación económica como de “una depresión importante”, conclusión a la que llegó tras mantener reuniones con la Cámara de Turismo, el sector de los Hoteleros, Gastronómicos y la Universidad.
Al respecto, explicó que en el último trimestre de 2025 la actividad bajó un 7 por ciento promedio, en comparación con el último trimestre de 2024. Acompañando esa estadística, describió el promedio de la ocupación hotelera en 35 por ciento y agregó que si “no hay consumo, la recuperación económica será difícil”.