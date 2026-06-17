Crece la interna en la familia Tinelli: versiones de un fuerte conflicto tras la denuncia de Juana contra su ex

El escándalo que rodea a Juana Tinelli tras la denuncia por violencia de género contra su expareja, Bautista Cuiña, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que involucra directamente a su entorno familiar. Mientras la investigación judicial continúa avanzando, comenzaron a circular versiones sobre un fuerte conflicto dentro del clan Tinelli que habría profundizado las diferencias entre Marcelo Tinelli y Paula Robles.



Según trascendió en programas de espectáculos, el conductor habría tomado decisiones vinculadas a la convivencia de su hija que generaron malestar y reavivaron viejas tensiones familiares. Algunas versiones incluso señalaron que Juana habría dejado la casa de su padre en medio de desacuerdos internos, situación por la que varios allegados apuntaron contra Paula Robles como una figura central en el conflicto. Aunque ninguna de las partes realizó declaraciones públicas al respecto, el tema se instaló rápidamente en los medios y las redes sociales.



En paralelo, se conoció que Marcelo Tinelli siguió de cerca el caso desde Estados Unidos, donde se encuentra por compromisos laborales. Inicialmente, el conductor aseguró haberse enterado de la denuncia a través de periodistas y luego logró comunicarse con su hija para conocer su estado de salud y tranquilidad.



Otro dato que llamó la atención fue el contacto que mantuvo con Fito Cuiña, padre de Bautista. Según revelaron en programas televisivos, ambos mantienen una relación de amistad desde hace años, motivo por el cual Tinelli decidió llamarlo para interiorizarse sobre la situación y conocer la postura de la familia del joven denunciado. El intercambio se habría producido en un clima de preocupación y tensión por la repercusión pública que alcanzó el caso.



Mientras tanto, la causa judicial continúa bajo investigación. Juana Tinelli denunció haber sido agredida durante una discusión ocurrida en un boliche de Costanera Norte, aunque también trascendieron versiones contrapuestas de testigos y del entorno de Bautista Cuiña. Las autoridades analizan registros de cámaras de seguridad y testimonios para determinar qué ocurrió durante aquella madrugada.



Con el paso de los días, el caso dejó de centrarse exclusivamente en la denuncia y comenzó a exponer conflictos familiares, cruces mediáticos y versiones encontradas que mantienen a la familia Tinelli en el centro de la escena pública.

