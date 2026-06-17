Anya Taylor-Joy se suma a El Señor de los Anillos y será una pieza clave en la nueva película sobre Gollum

Anya Taylor-Joy continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de Hollywood. La actriz argentino-británica fue confirmada como parte del elenco de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, la nueva película ambientada en el universo creado por J.R.R. Tolkien y dirigida por Andy Serkis, quien además volverá a interpretar al icónico Gollum.

La estrella de producciones como Gambito de Dama y Furiosa dará vida a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque que fue creada especialmente para esta historia. Según trascendió, el personaje será una agente de máxima confianza del rey Thranduil y tendrá una participación determinante en el desarrollo de la trama.



La película estará ambientada en los años previos a los acontecimientos de La Comunidad del Anillo y se centrará en la búsqueda de Gollum, una misión clave para impedir que revele información sobre el Anillo Único a las fuerzas de Sauron. El proyecto promete explorar episodios poco conocidos de la Tierra Media y ampliar el universo cinematográfico de la franquicia.



Además de Taylor-Joy, la producción contará con el regreso de actores emblemáticos como Ian McKellen en el papel de Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como Thranduil. También se incorporarán figuras de renombre como Kate Winslet, Jamie Dornan y Leo Woodall.



La noticia generó una fuerte repercusión entre los fanáticos de la saga y también en Argentina, donde muchos destacaron el vínculo que une a Taylor-Joy con Viggo Mortensen, recordado por su interpretación de Aragorn. Aunque ninguno nació en el país, ambos crecieron parte de su vida en Argentina y mantienen una estrecha relación con la cultura local, lo que volvió a despertar el orgullo de los seguidores argentinos de la Tierra Media.



Con estreno previsto para el 17 de diciembre de 2027, La Caza de Gollum busca revitalizar una de las franquicias más exitosas de la historia del cine y volver a conquistar a millones de espectadores en todo el mundo. Detrás del proyecto también estarán los históricos productores y guionistas vinculados a la trilogía original, encabezados por Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens.