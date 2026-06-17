La familia de Gaspi desmintió una colecta y alertó sobre posibles estafas

En medio del profundo dolor por la muerte de Gaspar Prim, conocido popularmente como Gaspi, su familia salió a aclarar una situación que comenzó a viralizarse en redes sociales. A través de un comunicado difundido por el streamer Coscu, los seres queridos del creador de contenidos desmintieron la existencia de una colecta oficial destinada a financiar el traslado de su cuerpo a la Argentina.



Según explicaron, los costos necesarios para la repatriación ya fueron cubiertos gracias a la ayuda privada y al apoyo de personas cercanas. Por ese motivo, pidieron a los seguidores del influencer que no colaboren con campañas o pedidos de dinero que circulen en internet, ya que no cuentan con la autorización de la familia y podrían tratarse de maniobras fraudulentas.



En el mensaje, también agradecieron las innumerables muestras de cariño recibidas desde que se conoció la noticia del fallecimiento. Destacaron que el afecto expresado por miles de seguidores refleja el impacto que Gaspi y su entorno lograron generar a través de su trabajo y su presencia en las redes sociales.



La familia remarcó que la mejor manera de homenajear al joven creador es preservar su recuerdo y acompañar con respeto a quienes atraviesan este difícil momento. El comunicado buscó poner fin a las versiones que se multiplicaron en las últimas horas mientras avanza el proceso para trasladar los restos del influencer al país.



La muerte de Gaspi conmocionó al mundo digital y del entretenimiento. El joven de 23 años falleció el pasado fin de semana en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, una tragedia que también provocó la muerte de otras cinco personas y generó una enorme repercusión entre colegas, amigos y seguidores.

