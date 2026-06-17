17 de junio de 2026
CONFLICTO SIN FIN
El conflicto entre el PAMI y las clínicas escala: suspenden turnos y amenazan con más medidas
Clínicas y sanatorios reclaman una actualización de valores y pagos adeudados. Advierten que, si no hay respuestas, podrían avanzar con nuevas medidas que afecten la atención programada.
La crisis entre los prestadores de salud y el PAMI sumará un nuevo capítulo desde la próxima semana. Clínicas y sanatorios de todo el país anunciaron que suspenderán la asignación de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades, en reclamo por una actualización de los aranceles y la regularización de deudas pendientes.
La medida fue comunicada por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), que advirtió que las instituciones atraviesan una situación financiera crítica que dificulta la compra de insumos, el pago de salarios y los honorarios profesionales. Desde el sector señalaron que buscan garantizar una continuidad mínima del servicio y responsabilizaron al Estado nacional por el impacto sobre los afiliados.
El conflicto se da en medio de negociaciones con autoridades del organismo que conduce Esteban Leguízamo. Desde el Gobierno reconocieron el escenario complejo y señalaron que se analizan alternativas para actualizar partidas, aunque las cámaras empresarias aseguran que todavía no recibieron respuestas concretas.
El presidente de FECLIBA, Néstor Porras, sostuvo que el atraso arancelario supera el 120% y cuestionó los incrementos anunciados por el PAMI. Además, alertó que muchas clínicas trabajan a pérdida y advirtió que, si la situación continúa, podrían suspender cirugías programadas y otras prestaciones no urgentes, generando un impacto directo en miles de jubilados.