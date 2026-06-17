Volver | La Tecla Nacionales 17 de junio de 2026 CONFLICTO SIN FIN

El conflicto entre el PAMI y las clínicas escala: suspenden turnos y amenazan con más medidas

Clínicas y sanatorios reclaman una actualización de valores y pagos adeudados. Advierten que, si no hay respuestas, podrían avanzar con nuevas medidas que afecten la atención programada.

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