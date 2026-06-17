Los famosos celebraron a pura pasión la goleada de Argentina ante Argelia

La contundente victoria de la Selección Argentina ante Argelia en su estreno en el Mundial 2026 desató una ola de festejos dentro y fuera de la cancha. Mientras Lionel Messi brillaba con una actuación histórica en el triunfo por 3-0, numerosas figuras del espectáculo argentino siguieron el partido con la misma pasión que millones de hinchas y compartieron cada instante en las redes sociales.



Entre los primeros en mostrar su apoyo estuvieron Wanda Nara, quien publicó una imagen junto a su hijo luciendo la camiseta albiceleste, y Nicolás Vázquez, que expresó toda su admiración por Messi tras uno de los goles del capitán. También Griselda Siciliani exhibió su tradicional cábala mundialista con una picada preparada especialmente para la ocasión y una imagen del astro rosarino como protagonista.



El entusiasmo se replicó en distintos ámbitos. Ángel de Brito mostró al equipo de su programa vestido con los colores nacionales, mientras Benjamín Vicuña siguió el encuentro junto a sus hijos en un ambiente familiar. Yanina Latorre celebró efusivamente cada gol de la Selección y Juana Repetto compartió una postal junto a sus hijos con la bandera argentina de fondo.



Las redes también reflejaron el fervor de Victoria Xipolitakis, Emilia Mernes, El Polaco, Barby Silenzi, Aníbal Pachano y Karina Jelinek, entre otros, quienes eligieron distintos formatos para alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Desde reuniones multitudinarias hasta publicaciones cargadas de emoción, todos coincidieron en un mismo sentimiento: la ilusión renovada por otro sueño mundialista.



La goleada en el debut no solo alimentó la esperanza de los hinchas, sino que también convirtió a las redes sociales en una gran tribuna virtual donde artistas, conductores, actores y modelos celebraron el primer paso de Argentina en la Copa del Mundo.