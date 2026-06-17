La reacción de la política tras la victoria de la Selección

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La Tecla
Redacción
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🙌 ¡Dale campeón! pic.twitter.com/cfUlFjRCPT— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 17, 2026
June 17, 2026
Vamos Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/ONpaYquaKa— Juanjo Castro (@juanjo_castro) June 17, 2026
Dios, Patria, Familia, Milei y Messi. Indiscutible. Buenas noches.— Estefanía Albasetti (@Estefa_Quilmes) June 17, 2026
VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!— Javier Milei (@JMilei) June 17, 2026
Que noche increíble…… vamos Argentina!!! 🇦🇷 pic.twitter.com/aFv7MDf90s— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 17, 2026
Cuando el piloto del avión me dijo que habíamos ganado con 3 goles de Messi, pensé lo mismo que todos los argentinos: no puede ser tan genio!— totocaputo (@LuisCaputoAR) June 17, 2026
Messi ya no solo es el mejor jugador de fútbol de la historia. Es el mejor deportista de la historia.
🇦🇷🇦🇷🇦🇷
UN VERDADERO HOMBRE NO HABLA MAL DE RODRIGO DE PAUL— Agustín Romo (@agustinromm) June 17, 2026
Magia absoluta https://t.co/u39D2tsvkR— Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) June 17, 2026