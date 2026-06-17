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17 de junio de 2026
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La reacción de la política tras la victoria de la Selección

Tras un contundente debut de la Albiceleste, diversas figuras del espectro político provincial y nacional aprovecharon las redes sociales para festejar la victoria.

La reacción de la política tras la victoria de la Selección
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Tras un debut mundialista que tuvo como protagonista a Messi, Argentina arrancó con el pie derecho en la Copa del Mundo 2026 y cosechó sus primeros 3 puntos. Desde el campo político, los festejos, las felicitaciones y las repercusiones poblaron las redes sociales, en donde muchos referentes aprovecharon el gran desempeño del combinado nacional para expresar su sentimiento futbolero.

Cabe recordar que el próximo partido de la Selección Nacional será contra Austria, el próximo lunes 22 a las 14:00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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