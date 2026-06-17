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17 de junio de 2026
CONFLICTO

Eduardo Costantini demandó a su exesposa para que deje de usar el apellido familiar

El fundador del Malba inició una acción judicial contra Teresa Correa Ávila para que deje de identificarse como Teresa Costantini, tras casi tres décadas de matrimonio. Además, solicitó la nulidad del matrimonio religioso que los unió. El conflicto generó un cruce público con declaraciones de su actual pareja, Elina Fernández

Eduardo Costantini demandó a su exesposa para que deje de usar el apellido familiar
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Eduardo Costantini, reconocido empresario y fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), inició una demanda judicial contra su exesposa, Teresa Correa Ávila, para que deje de utilizar el apellido Costantini.

La medida se da luego de la separación de la pareja, que estuvo casada durante casi 30 años.

Según trascendió, Costantini también pidió la nulidad del matrimonio religioso que contrajeron en su momento. Teresa, quien se identifica públicamente como Teresa Costantini desde hace décadas, utiliza el apellido tanto en su vida personal como en su firma autoral.

El conflicto tomó mayor visibilidad luego de que Elina Fernández, actual pareja del empresario se refiriera al tema en una entrevista: “Respecto de Teresa Correa Ávila, hay una situación delicada que Eduardo y yo estamos manejando a través de la Justicia y de manera privada”,y  agregó que “hay límites que no se pueden cruzar, especialmente cuando hay una menor de por medio”, en referencia a Kahlo, la hija que tiene con Costantini.

Fernández evitó dar mayores detalles sobre el reclamo judicial y pidió respeto por el proceso. El caso generó revuelo en el ámbito artístico y social, ya que Eduardo Costantini es una figura pública de alto perfil vinculada al mundo del arte y la filantropía.

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