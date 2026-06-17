El emotivo momento en el que la Selección entona el primer himno del Mundial 2026

La Selección Argentina comenzó la defensa de su título mundial de la mejor manera. Antes incluso de que rodara la pelota en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dejó una imagen que reflejó el espíritu con el que afronta la Copa del Mundo 2026: un grupo unido, comprometido y visiblemente emocionado durante la interpretación del himno nacional.



Con Lionel Messi como principal referente, los futbolistas argentinos entonaron las estrofas con una intensidad que conmovió a los miles de hinchas presentes en las tribunas. El capitán cantó con los ojos fijos en el horizonte y una expresión de absoluta concentración, transmitiendo energía y confianza a sus compañeros.



EL HIMNO ARGENTINO EN EL MUNDIAL.



Imposible no emocionarse. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/5L3YYgPxHw — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

El arquero Emiliano Martínez fue uno de los más efusivos durante el himno y acompañó de cerca a Messi y a Cristian Romero en ese instante cargado de sentimiento. En el banco de suplentes, Scaloni también vivió el momento con pasión, sumándose al clima de entusiasmo que envolvió a toda la delegación argentina.



La emoción previa encontró rápidamente su correlato dentro del campo de juego. Argentina dominó las acciones desde el inicio y construyó una victoria contundente frente a Argelia. La gran figura fue, una vez más, Messi, autor de los tres goles que sellaron el triunfo por 3 a 0.



Cada conquista del capitán fue celebrada con abrazos y muestras de alegría de todo el plantel, que dejó en evidencia la fortaleza del grupo y la ilusión renovada de volver a pelear por la gloria máxima.

Con una actuación sólida y una demostración de carácter desde el himno hasta el pitazo final, Argentina dio el primer paso en el Mundial 2026 y ratificó por qué llega a la cita como uno de los grandes candidatos al título.