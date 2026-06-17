Argentina arranca soñando: Messi llora, Scaloni lo abraza y los corazones se tiñen de celeste y blanco

Ufff, este video de Lionel Scaloni CONTENIENDO EL LLANTO DE EMOCIÓN después de abrazarlo a Lionel Messi al salir reemplazado.



“TE QUIERO MUCHO”, le dijo al capitán.



Qué hermoso momento. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/1kscYjtJDv — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

🔴 #AHORA | El pueblo de Bangladesh en euforia ante la exhibición de Messi y la goleada de Argentina ante Argelia.pic.twitter.com/eiFxQRrHyN — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 17, 2026