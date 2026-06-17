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17 de junio de 2026
LOCURA

Argentina arranca soñando: Messi llora, Scaloni lo abraza y los corazones se tiñen de celeste y blanco

En una noche inolvidable, el capitan argentino anotó los tres goles que le dieron la victoria a la Selección. Lo que vino después fue pura emoción: llantos, abrazos y un sueño que se reinicia. En diferentes ciudades del mundo hubo festejos celestes y blancos

Argentina arranca soñando: Messi llora, Scaloni lo abraza y los corazones se tiñen de celeste y blanco
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En una noche mágica en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Selección Argentina debutó con una goleada 3-0 ante Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi fue puro sentimiento y fútbol: anotó los tres goles, alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el récord histórico de Miroslav Klose.

Desde temprano, miles de argentinos transformaron las inmediaciones del estadio en una fiesta. Filas interminables de autos, camisetas con el 10 en la espalda y un clima de ilusión que se respiraba en el aire. Cuando la Selección saltó al campo, el estadio explotó.

Messi fue gigante. Abrió el marcador a los 16 minutos y, apenas celebró, se quebró. Lágrimas que no pudo contener, un nudo en la garganta que emocionó al planeta entero. Era mucho más que un gol. En conferencia de prensa lo explicó con la voz entrecortada: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, que como siempre estuvo a mi lado”.

El capitán completó su hat-trick a los 59 y 75 minutos, en lo que fue su partido número 200 con la camiseta argentina. Cada tanto fue un estallido: el estadio retumbaba con el “¡Messi, Messi, Messi!” que se repetía una y otra vez.

El momento más sentido llegó cuando Lionel terminó el partido. Scaloni, con los ojos vidriosos, corrió a abrazarlo fuerte, como un padre orgulloso. Ese abrazo condensó todo: el cariño, la historia compartida, la emoción de defender el título mundial. Un instante que ya es parte de la épica albiceleste.
 


El público ovacionó al capitán en doce oportunidades y lo cantó cada vez que tocaba la pelota. Al final, Messi se acercó a la tribuna para saludar y agradeció el amor incondicional con una ovación cerrada que lo acompañó hasta el vestuario.

Antonela Roccuzzo, desde las tribunas, compartió en Instagram hermosas fotos junto a Thiago, Mateo y Ciro, todos con la camiseta titular de papá. Un mensaje de amor familiar que completó la postal perfecta de la noche.
 



La victoria deja a Argentina como el primer seleccionado sudamericano en sumar de a tres en el Mundial y con la ilusión renovada.

El mundo entero se tiñó de celeste y blanco: plazas llenas en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Patagonia y decenas de ciudades del planeta, donde los hinchas festejaron hasta altas horas de la madrugada.
 
 
 

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