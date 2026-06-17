Argentina arranca soñando: Messi llora, Scaloni lo abraza y los corazones se tiñen de celeste y blanco

LA TECLA MAR DEL PLATA
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Ufff, este video de Lionel Scaloni CONTENIENDO EL LLANTO DE EMOCIÓN después de abrazarlo a Lionel Messi al salir reemplazado.— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026
“TE QUIERO MUCHO”, le dijo al capitán.
Qué hermoso momento. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/1kscYjtJDv
🔴 #AHORA | El pueblo de Bangladesh en euforia ante la exhibición de Messi y la goleada de Argentina ante Argelia.pic.twitter.com/eiFxQRrHyN— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 17, 2026
#Mundial2026 #Noticias— PREMIUM (@premium0608) June 17, 2026
Argentinos salieron a las calles de Buenos Aires para ver, a través de pantallas gigantes, el debut de su selección frente a Argelia en la Copa del Mundo. Hubo festejos por los tres goles de Lionel Messi (3-0). (Fotos: Xinhua) #PREMIUM pic.twitter.com/DSbJfCcV2y