17 de junio de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Los primeros seis meses de Agustín Neme
Entre cambios de gabinete, nuevas tasas, conflictos con Kicillof y un creciente alineamiento con Milei, General Pueyrredon atravesó un semestre que dejó logros de gestión, pero también tensiones
Cuando Agustín Neme asumió el 10 de diciembre de 2025 como jefe comunal de General Pueyrredon tras la licencia de Guillermo Montenegro, quién desembarcó en el Senado bonaerense, el objetivo parecía claro: garantizar la continuidad de una gestión que gobernaba la ciudad desde 2019. Sin embargo, el semestre terminó dejando un escenario más complejo. Cambios de gabinete, nuevas tasas, conflictos con la Provincia, alineamiento con Javier Milei y las diferencias dentro del oficialismo transformaron el interinato en una experiencia política con desafíos propios.
Los primeros movimientos llegaron dentro del Ejecutivo. Neme reordenó parte del gabinete con la llegada de Guillermo Volponi a Desarrollo Local, Guillermo Schütrumpf a Desarrollo Social, Juan Tonto a la Secretaría Privada, Diego Juárez al EMTURyC y Tomás Amato en OSSE. Además, creó la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos para Santiago Bonifatti, una decisión que despertó críticas.
Aunque en sus primeras declaraciones aseguró que no encabezaría una “franquicia de La Libertad Avanza”, con el correr de los meses quedó claro que la gestión mantendría una fuerte continuidad con el modelo construido por Montenegro y alineado con Milei. La seguridad, el control del espacio público, la defensa de la Patrulla Municipal y la promoción de inversiones privadas continuaron ocupando un lugar central en la agenda oficial.
Uno de los primeros desafíos fue la negociación con el Sindicato de Trabajadores Municipales. El Ejecutivo logró cerrar un acuerdo salarial con recomposición por inflación, mejoras en la carrera administrativa y aumentos para las categorías más bajas. Sin embargo, la decisión de mantener el descuento de haberes a quienes adhieran a medidas de fuerza volvió a generar tensión con el gremio.
En el Concejo, después de cuatro prórrogas, el oficialismo consiguió aprobar el Presupuesto 2026 junto a la ordenanza fiscal e impositiva. El paquete incluyó la creación de la Tasa de Alumbrado Público, que comenzó a cobrarse a través de las facturas de EDEA y las cooperativas eléctricas. Para el gobierno se trata de una herramienta para financiar obras; para la oposición, de una nueva carga para los contribuyentes.
La discusión económica reapareció con la aprobación de la Rendición de Cuentas 2025. El expediente confirmó que el ejercicio anterior cerró con déficit, un dato que alimentó cuestionamientos opositores sobre el manejo financiero de la administración. Aun así, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para evitar una derrota política. En materia de gestión, Neme buscó mostrar resultados concretos. El programa de bacheo exprés se convirtió en una de las principales banderas de la administración y ya acumula más de 7.000 reparaciones según datos oficiales. A eso se suma el plan de recambio de luminarias, cuya primera etapa prevé la instalación de 5.000 equipos LED en distintos barrios financiados con los recursos de la nueva tasa.
La seguridad ocupó otro lugar destacado. El intendente reforzó el respaldo político a la Patrulla Municipal, anunció la incorporación de un cuerpo motorizado y profundizó el discurso de mano dura frente a los denominados “delincuentes del espacio público”.
La temporada de verano no dejó demasiados motivos para celebrar. Los números oficiales reflejaron una caída del 3,7% en la llegada de turistas respecto del año anterior, un dato que volvió a poner en discusión el presente de una de las principales actividades económicas de la ciudad.
En el plano político, la relación con Axel Kicillof atravesó distintas etapas. Si durante los primeros meses predominó una convivencia institucional, el conflicto por Punta Mogotes terminó profundizando las diferencias. En contraste, el alineamiento con Milei fue cada vez más evidente. Neme participó de actividades junto al Presidente, respaldó diversas de sus iniciativas y apoyó la privatización de la UT Chapadmalal y la reforma al Régimen de Zona Fría.
La cercanía con el universo libertario también comenzó a generar tensiones dentro de la coalición gobernante.A seis meses de haber asumido, Neme logró sostener la gobernabilidad, aprobar herramientas clave para la gestión y evitar sobresaltos mayores. Sin embargo, también quedaron expuestas contradicciones, conflictos abiertos y señales de desgaste político.
Lo que comenzó como una administración de transición terminó convirtiéndose en una etapa donde el principal desafío pasa por demostrar si puede construir un liderazgo propio o si seguirá gobernando bajo la sombra de Montenegro.