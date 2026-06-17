Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Los primeros seis meses de Agustín Neme

Entre cambios de gabinete, nuevas tasas, conflictos con Kicillof y un creciente alineamiento con Milei, General Pueyrredon atravesó un semestre que dejó logros de gestión, pero también tensiones

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