Volver | La Tecla Nacionales 16 de junio de 2026 MAÑANA

De “Operación Masacre” a los estrados: arranca el juicio por los fusilamientos del ’56

El “Juicio por la Verdad” sobre los asesinatos cometidos por el Estado hace 70 años comenzará mañana en un juzgado federal de San Martín.

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