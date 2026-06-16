De “Operación Masacre” a los estrados: arranca el juicio por los fusilamientos del ’56
El “Juicio por la Verdad” sobre los asesinatos cometidos por el Estado hace 70 años comenzará mañana en un juzgado federal de San Martín.
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A 70 años y una semana de los fusilamientos perpetrados por la Revolución Libertadora en un basural de la localidad de José León Suárez, la Justicia reabrirá esa cruenta página de nuestra historia a la que Rodolfo Walsh ya le había dedicado un libro entero: Operación Masacre.
Los hechos reconstruidos por Walsh a partir del testimonio del “fusilado que vive”, Juan Carlos Livraga, serán analizados nuevamente en un estrado judicial a partir de mañana, cuando el Juzgado Federal 2 de San Martín dé inicio al “Juicio por la Verdad” respecto de aquellas ejecuciones.
La jueza Alicia Vence, titular del juzgado, presidirá las audiencias, que se llevarán a cabo en el Auditorio Hugo del Carril, precisamente en José León Suárez. Y el propio Livraga aportará el testimonio clave a través de un video grabado en 2023 por la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas del gobierno bonaerense.
El objetivo de este “Juicio por la Verdad”, al igual que en otros realizados por hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983, es reconstruir con precisión lo acontecido, no arribar a condenas o absoluciones en el sentido penal, lo que ya no es posible.