Cinco pescadores siguen desaparecidos en el Río de la Plata: Prefectura reanuda la búsqueda

El pasado domingo, cinco amigos zarparon por la mañana desde la costanera de Hudson, partido de Berazategui, a bordo de la lancha “Chamigo-Ho” con destino a pescar pejerrey en el Río de la Plata.



La embarcación contaba con todos los elementos de seguridad reglamentarios y los tripulantes llevaban sus celulares.



Al caer la noche no regresaron al lugar donde habían dejado sus vehículos, por lo que otros pescadores y sus familias alertaron a las autoridades.



Inmediatamente Prefectura Naval Argentina desplegó un importante operativo que incluyó corbetas, gomones, un avión y personal terrestre, cubriendo la zona entre el Puerto de Buenos Aires y La Plata.



La fiscal Silvia Noemí Borrone, de la UFI N°4 de Berazategui, caratuló el caso como “averiguación de paradero”.



Este martes 16 de junio, con las primeras luces del día, se reanudó la búsqueda a contrarreloj con dos corbetas (GC-73 Cabo Corrientes y GC-75 Bahía Blanca), un avión PA-62, gomones de Bomberos Voluntarios y rastrillajes terrestres. Hasta el momento no se hallaron rastros de la lancha ni de los tripulantes.



Los cinco pescadores desaparecidos son Carlos Kovach (60 años), su hermano Claudio Kovach (50 años), Alejandro Boscardin (28 años, propietario y conductor de la lancha), Damián Giubu (42 años) y Sebastián Romegialli.



Se trata de un grupo de amigos habituados a salir juntos a pescar. Sus familiares permanecen en la zona a la espera de noticias mientras continúa el intenso operativo. Cualquier información sobre la embarcación o los tripulantes puede ser aportada a Prefectura Naval.