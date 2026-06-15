Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de junio de 2026 NO ARRANCA

La crisis golpeó al turismo: el feriado dejó un nuevo fracaso de la actividad en PBA

Las escapadas de cercanía, el gasto moderado y las decisiones de último momento marcaron un fin de semana largo con escasa actividad turística en la provincia de Buenos Aires. Los números que marcan el desastre de la economía.

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