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15 de junio de 2026
GOLPE AL BOLSILLO

Aumento en el transporte público: cuánto cuesta viajar en el AMBA

El Gobierno nacional dio vía libre para nuevos incrementos en la tarifas de un servicio esencial para millones de personas. Los detalles de la suba

Aumento en el transporte público: cuánto cuesta viajar en el AMBA
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La segunda actualización tarifaria que impuso el Gobierno en mayo se pondrá en marcha este lunes, por lo que los boletos del transporte público sufrirán un aumento que impactará de lleno en el bolsillo de los pasajeros.

Los incrementos fueron fijados por la Secretaría de Transporte a principios de mayo, donde dispuso dividirlo en dos tramos y el aumento rige para las líneas de colectivo de jurisdicción nacional (2%) y del 12,9% para los trenes que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Es decir, para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada el boleto mínimo de colectivo costará $728,28 y el de tren $350 a partir de este lunes.

La primera actualización había sido aplicada el 18 de mayo, donde el Gobierno dispuso un aumento del 10% en el servicio ferroviario y del 2% en las líneas de ómnibus del AMBA.

Colectivos del AMBA

-Entre 0 y 3 kilómetros: $871,3.

-Entre 3 y 6 kilómetros: $835,32.

-Entre 6 y 12 kilómetros: $952.

-Entre 12 y 27 kilómetros: $1.075,37.

-Más de 27 kilómetros: $1.227,76.

Trenes del AMBA

-Boleto mínimo: $350 con la SUBE registrada.

-Boleto segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $470.

-Boleto tercera sección (más de 24 kilómetros): $590.

Más aumentos para julio

Para el séptimo mes del año también se definieron nuevas escalas de incrementos, en línea con la inflación de mayo que difundió el INDEC durante la semana.

El cálculo se realiza tomando el último dato de inflación disponible a nivel nacional (2,1%) y en el Gran Buenos Aires (2,3%) sumado a dos puntos adicionales.

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el pasaje mínimo será de más de $820 y superior a $1.059 para los que circulan por la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Colectivos en PBA

-Entre 0 y 3 kilómetros: $1.059,28.

-Entre 3 y 6 kilómetros: $1.191,68.

-Entre 6 y 12 kilómetros: $1.324,09.

-Entre 12 y 27 kilómetros: $1.588,91.

-Más de 27 kilómetros: $1.868,03.

Colectivos en CABA

-Entre 0 y 3 kilómetros: $820,6.

-Entre 3 y 6 kilómetros: $911,81.

-Entre 6 y 12 kilómetros: $982,05.

-Entre 12 y 27 kilómetros: $1.052,35.

-Más de 27 kilómetros: $1.868,03.

El subte también recibirá un incremento del 4,1%, por lo que el pasaje mínimo pasará a costar $1.622 a partir de julio. Lo mismo con los peajes de la Ciudad, donde las tarifas tendrán el mismo aumento.

-Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno: $1.922,14 para motocicletas; $4.613,65 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura; y $7.304,71 para vehículos pesados de hasta 2 ejes.

-Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: $1.153,49 para motocicletas; $1.922,14 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura; y $3.469,02 para vehículos pesados de hasta 2 ejes.__IP__

-Alberti: $1.153,49 para motocicletas; $1.461,10 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura.

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