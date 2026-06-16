16 de junio de 2026
ANALISIS
Política en modo Celeste y Blanco: Kicillof gambetea a CFK y Adorni busca estabilizar el juego
Con el debut esta noche de la Selección Argentina, la política entra oficialmente en "modo mundial". El gobernador bonaerense, Axel Kicillof planea reforzar su presencia territorial y evitar un posible encuentro con CFK; mientras que a nivel nacional la gestión de Milei busca dejar atrás el mal trago con el jefe de Gabinete
Mientras la Selección Argentina debuta en el Mundial frente a Argelia, la política entra en un clásico “Modo Selección”. El fútbol, como pocas veces, actúa de cortina de humo perfecta: une a la gente en un mismo sentimiento, copa las pantallas y conversaciones, y permite que los dirigentes respiren, gestionen o avancen agendas con menor escrutinio público. Es un distractor de manual que se repite en la historia argentina.
Axel Kicillof apuesta a la gestión territorial y al reclamo de recursos frente al gobierno nacional. En las últimas semanas recorrió municipios bonaerenses entregando viviendas para policías, vehículos a distritos a través de Provincia Leasing y reforzando obras en educación y salud. Su mensaje es consistente: la Provincia actúa como “escudo” ante la ausencia del Estado nacional en áreas clave como transporte, previsión, seguridad y coparticipación.
El gobernador suma respaldo territorial y sindical, prepara el terreno para 2027 y prioriza la imagen de un Estado presente que sostiene inversión en medio del ajuste. Sin entrar en internas de espacio ni pronunciamientos sobre Cristina Kirchner, Kicillof refuerza su perfil de gestor que defiende lo conquistado en la provincia. La posibilidad de un encuentro con ella, es algo que el Gobernador por ahora busca evitar.
En el plano nacional, la gestión de Milei, busca cerrar capítulos incómodos en el mismo timing. La presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, con el consiguiente debate sobre el crecimiento patrimonial, llegó justo antes del arranque del Mundial. Pero en el Senado buscan avanzar con una moción de cesura para interpelarlo y destituirlo.
El jefe de Gabinete defiende la gestión con anuncios de acuerdos comerciales, simplificación de trámites, transmisión gratuita de los partidos de la Selección por TV Pública y el relato de “fulminar la corrupción”. El fútbol ayuda a que estos temas pasen con menos ruido.
Esta estrategia no es nueva. La historia argentina está llena de ejemplos donde un partido de la Selección tapó o amortiguó crisis políticas:
En 1986, mientras Maradona levantaba la Copa del Mundo en México, el gobierno de Alfonsín enfrentaba una economía en ebullición y crecientes demandas sindicales; el triunfo mundialista generó una ola de euforia que dio oxígeno al oficialismo en un año complicado.
Durante el Mundial 1994, el gobierno de Menem atravesaba debates por la reformaconstitucional y privatizaciones; el equipo de Passarella y el “efecto Maradona” (antes de su expulsión) dominó la agenda y diluyó tensiones.
En 2018, en medio de la crisis cambiaria y el acuerdo con el FMI del gobierno de Macri, los partidos de la Selección en Rusia funcionaron como válvula de escape social en un contexto de fuerte ajuste y caída de imagen.
Mientras los argentinos se preparan para alentar a Messi y compañía, Kicillof avanza en su agenda de gestión provincial y Adorni busca estabilizar la narrativa nacional. El fútbol no resuelve los dilemas de fondo, recursos, ajuste, obras pendientes, pero sí da un respiro estratégico. Una vez que baje la euforia, la realidad política volverá con toda su fuerza.