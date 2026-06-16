Volver | La Tecla Nacionales 16 de junio de 2026 ANALISIS

Política en modo Celeste y Blanco: Kicillof gambetea a CFK y Adorni busca estabilizar el juego

Con el debut esta noche de la Selección Argentina, la política entra oficialmente en "modo mundial". El gobernador bonaerense, Axel Kicillof planea reforzar su presencia territorial y evitar un posible encuentro con CFK; mientras que a nivel nacional la gestión de Milei busca dejar atrás el mal trago con el jefe de Gabinete

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