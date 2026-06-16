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16 de junio de 2026
OTRA VEZ

Nuevo escándalo en el clan Beckham

Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz acusaron a la familia de armar una “coreografía para las cámaras” luego de que Harper, la hermana menor de 14 años, intentara entregarles personalmente una carta en su casa de Beverly Hills. David y Victoria Beckham desmintieron las acusaciones y las calificaron de “falsas e injustas”, en medio de un nuevo capítulo del distanciamiento familiar

Nuevo escándalo en el clan Beckham
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Un nuevo episodio sumó tensión al conflicto que atraviesa la familia Beckham.

El viernes, mientras David Beckham recibía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood acompañado por Victoria, Harper, Romeo y Cruz, Brooklyn y su esposa Nicola Peltz no estuvieron presentes en el evento.

Tras la ceremonia la menor de la familia, de solo 14 años, fue llevada por un chofer hasta la casa de Brooklyn en Beverly Hills con la intención de entregarle una carta en mano. Sin embargo, la pareja no se encontraba en la ciudad, estaban en Nueva York, y Harper se fue visiblemente afectada sin poder concretar el encuentro.

El intento fue captado por los paparazzi y rápidamente generó repercusión. Ante la consulta del medio, un representante de Brooklyn y Nicola respondió de forma contundente: “El hecho de que hubiera fotógrafos presentes cuando se entregó la carta lo dice todo: esto fue una coreografía para las cámaras”.

Desde el entorno de David y Victoria Beckham rechazaron de inmediato las acusaciones.

El episodio se suma a la fuerte disputa que el hijo mayor de los Beckham mantiene con sus padres desde hace meses.

En enero pasado, Brooklyn había publicado un extenso descargo en Instagram en el que aseguró que no quería reconciliarse con su familia y acusó a David y Victoria de intentar sabotear su relación con Nicola Peltz.
 

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