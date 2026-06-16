Volver | La Tecla Photoshop 16 de junio de 2026 OTRA VEZ

Nuevo escándalo en el clan Beckham

Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz acusaron a la familia de armar una “coreografía para las cámaras” luego de que Harper, la hermana menor de 14 años, intentara entregarles personalmente una carta en su casa de Beverly Hills. David y Victoria Beckham desmintieron las acusaciones y las calificaron de “falsas e injustas”, en medio de un nuevo capítulo del distanciamiento familiar

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