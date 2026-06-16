Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de junio de 2026 POLÉMICA

Retroceso en la Justicia: Milei elimina criterios de género en la designación de jueces

A través de un decreto, el Gobierno nacional modificó el régimen de designación de magistrados y derogó aspectos centrales de las normas impulsadas por Néstor Kirchner en 2003. Entre los cambios más cuestionados figura la eliminación de los criterios que promovían la diversidad de género en la integración de los tribunales.

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