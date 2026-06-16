Volver | La Tecla Nacionales 16 de junio de 2026 DRAMATICO

Femicidio de Agostina Vega: indagarán a Barrelier, Fassetta y Andreani

El fiscal Raúl Garzón indagará este martes a Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, de 14 años, ocurrido en Córdoba. Barrelier está imputado como presunto autor material del homicidio agravado por violencia de género, mientras que Fassetta y Andreani son investigados por encubrimiento

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