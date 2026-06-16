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16 de junio de 2026
DRAMATICO

Femicidio de Agostina Vega: indagarán a Barrelier, Fassetta y Andreani

El fiscal Raúl Garzón indagará este martes a Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, de 14 años, ocurrido en Córdoba. Barrelier está imputado como presunto autor material del homicidio agravado por violencia de género, mientras que Fassetta y Andreani son investigados por encubrimiento

Femicidio de Agostina Vega: indagarán a Barrelier, Fassetta y Andreani
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Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani prestarán declaración indagatoria este martes ante el fiscal Raúl Garzón, en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Vale mencionar que este hombre está imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por cometerse en un contexto de violencia de género.

En tanto, Fassetta y Andreani, expareja de Barrelier, enfrentan cargos por encubrimiento. Según la fiscalía, cada uno cumplió un rol específico en el hecho.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Agostina Vega ingresó a una vivienda del barrio Cofico el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del 24, fue abusada y asesinada por asfixia.

Luego, el sospechoso mantuvo el cuerpo durante varias horas, lo descuartizó y, el lunes siguiente, lo trasladó en el auto de Andreani hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La principal prueba contra Andreani son videos que la muestran junto al acusado después del crimen.

Además, se investiga si Fassetta, amigo de Barrelier desde hace diez meses, colaboró de alguna manera en el encubrimiento.

La causa aún mantiene varias incógnitas, entre ellas si el principal acusado recibió ayuda para cometer o ocultar el delito.

La indagatoria de los tres detenidos se realizará este martes con la presencia de sus defensores.

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