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16 de junio de 2026
PASION TOTAL

Kansas vibra albiceleste: banderazo, dudas en defensa y el reencuentro emotivo de Scaloni

Kansas City se tiñó de azul y blanco con un banderazo masivo de hinchas argentinos. Scaloni se emocionó hasta las lágrimas con Palermo, mientras persisten las dudas en la defensa de cara al debut ante Argelia

Kansas vibra albiceleste: banderazo, dudas en defensa y el reencuentro emotivo de Scaloni
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A horas del debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, Kansas City se convirtió en una verdadera fiesta albiceleste.

Miles de hinchas protagonizaron un banderazo masivo, familiares de jugadores se mezclaron entre la multitud y Lionel Scaloni se emocionó hasta las lágrimas en conferencia de prensa al reencontrarse con su excompañero Martín Palermo.

Mientras tanto, persisten las dudas sobre la alineación defensiva del campeón del mundo.

A pocas horas del primer partido de la Selección en el Mundial 2026, Kansas City vive un clima de enorme expectativa y pasión argentina.

Miles de hinchas coparon las calles, especialmente la zona de The Plaza, donde se realizó el tradicional banderazo previo al encuentro ante Argelia. “Ya está, ya explotó Kansas con los argentinos”, resumió el periodista Cholo Sottile durante la transmisión de Infobae Mundial, mientras se escuchaban cánticos y se veían banderas celestes y blancas por todos lados.

Entre la multitud también estuvieron los padres de Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quienes compartieron el momento con los simpatizantes.

En la previa, una de las principales dudas gira en torno a la defensa. Lionel Scaloni evalúa si utilizar una línea de cinco defensores, con Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez como centrales, o mantener un esquema de cuatro.

En cambio, hay mayor certeza en otros puestos: Emiliano Martínez será titular en el arco tras dialogar con el DT sobre su estado físico, y Lionel Messi junto a Lautaro Martínez encabezarán el ataque.

El partido se disputará este martes (miércoles 17 de junio hora argentina) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ocurrió durante la conferencia de prensa de Scaloni.

El técnico se emocionó visiblemente, hasta las lágrimas, al reencontrarse con su excompañero de Estudiantes, Martín Palermo, quien estaba presente como periodista: “Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos. Es un amigo del fútbol. Te aprecio un montón”.

El reencuentro generó aplausos y quedó como una de las imágenes más emotivas de la previa. La Scaloneta llega al Mundial 2026 buscando defender el título conquistado en Qatar 2022.

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