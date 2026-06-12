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12 de junio de 2026
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Caída global de Instagram y Facebook: millones de usuarios reportaron fallas en las plataformas de Meta

Las redes sociales sufrieron una interrupción masiva que afectó el acceso, la actualización de contenidos y el sistema de mensajería. Usuarios de distintos países acudieron a otras plataformas para confirmar el alcance del problema

Caída global de Instagram y Facebook: millones de usuarios reportaron fallas en las plataformas de Meta
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nstagram y Facebook registraron este viernes una caída global que dejó a millones de usuarios sin acceso normal a las plataformas de Meta. La interrupción afectó tanto a las aplicaciones móviles como a las versiones web, generando inconvenientes para iniciar sesión, actualizar publicaciones y utilizar los servicios de mensajería.
 

Los reportes comenzaron a multiplicarse durante la mañana y rápidamente se extendieron a distintos países. Usuarios de diversas regiones denunciaron errores de carga, lentitud en la navegación y dificultades para publicar contenido. En el caso de Instagram, muchos señalaron que los mensajes directos dejaron de funcionar correctamente, mientras que en Facebook se registraron problemas para acceder a cuentas y visualizar el muro de noticias.
 

Como suele ocurrir ante este tipo de incidentes, miles de personas recurrieron a otras redes sociales para comprobar si se trataba de una falla individual o de un problema generalizado. Las consultas y quejas se multiplicaron en cuestión de minutos, confirmando que la interrupción tenía alcance internacional.
 

Los sistemas de monitoreo de servicios digitales reflejaron un fuerte aumento en los reportes de errores, con decenas de miles de usuarios notificando inconvenientes de manera simultánea.
 

Hasta el momento, Meta no había difundido una explicación oficial detallando las causas de la caída ni un plazo estimado para la normalización total de los servicios. La empresa, propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas digitales, trabaja habitualmente para restablecer la actividad cuando se producen este tipo de interrupciones a gran escala.
 

La falla volvió a poner en evidencia la dependencia global de los servicios de Meta, utilizados diariamente por miles de millones de personas para comunicarse, informarse y desarrollar actividades comerciales. Mientras los equipos técnicos intentaban resolver el incidente, millones de usuarios permanecían a la espera del restablecimiento completo de las plataformas.

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