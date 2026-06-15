Tips, precios y detalles para esquiar en 2026

Los principales centros de esquí de la Patagonia argentina, Chapelco, Cerro Catedral, Cerro Bayo, La Hoya y Cerro Castor, apuestan fuerte al segmento premium durante la temporada 2026.

Con pases diarios, hoteles de lujo, clases privadas de esquí y alquileres de equipos de alta gama, estos destinos ofrecen experiencias de primer nivel a precios competitivos en dólares para turistas internacionales. Desde San Martín de los Andes y Villa La Angostura hasta Ushuaia, la propuesta combina nieve, infraestructura moderna y servicios exclusivos.



La Patagonia argentina se consolida así como uno de los destinos invernales más atractivos del hemisferio sur gracias a sus paisajes únicos y a una oferta cada vez más sofisticada para quienes buscan confort sin renunciar a la adrenalina de las pistas.



Ubicado a pocos minutos de San Martín de los Andes, Chapelco cuenta con 1.200 hectáreas esquiables y pistas para todos los niveles. El pase diario premium cuesta alrededor de 114 dólares en preventa, mientras que los paquetes de entre tres y seis días oscilan entre 100 y 110 dólares por jornada. Los hoteles de categoría, como Loi Suites Chapelco o Río Hermoso, ofrecen habitaciones desde 300 hasta 550 dólares por noche, con desayuno y traslados incluidos. Las clases privadas de esquí de dos horas tienen valores de entre 180 y 280 dólares, mientras que el alquiler de equipos premium cuesta entre 55 y 70 dólares diarios.



El Cerro Catedral, el centro de esquí más grande de Sudamérica, mantiene una propuesta de alto nivel. El pase diario full ronda los 114 dólares y las temporadas exclusivas superan los 7.000 dólares. En Bariloche, hoteles cinco estrellas como el Llao Llao ofrecen tarifas de entre 400 y 650 dólares por noche, con servicios de spa y traslados. Las clases privadas parten de los 150 dólares por dos horas y el alquiler de equipos de alta gama alcanza los 80 dólares por día.



En Villa La Angostura, Cerro Bayo conserva precios competitivos dentro del segmento premium. El pase diario cuesta entre 79 y 97 dólares, mientras que los paquetes de tres días tienen un valor promedio de entre 70 y 85 dólares diarios. La oferta hotelera premium oscila entre 250 y 500 dólares por noche e incluye propuestas de bienestar y spa. Las clases privadas cuestan entre 170 y 250 dólares, mientras que el alquiler de equipos de alta gama ronda los 50 a 65 dólares por jornada.



Ubicado a 13 kilómetros de Esquel, La Hoya se destaca por la calidad y conservación de su nieve. El pase diario tiene una tarifa única cercana a los 71 dólares. Los hoteles boutique ofrecen alojamiento desde 180 hasta 350 dólares por noche. Las clases privadas parten de los 140 dólares por dos horas y el alquiler de equipos, incluyendo snowboard, cuesta entre 45 y 60 dólares diarios.



Por su parte, Cerro Castor, el centro de esquí más austral del mundo, propone pases diarios de entre 74 y 104 dólares, además de paquetes semanales con valores promedio de 90 a 95 dólares por día. En Ushuaia, hoteles premium como Los Cauquenes ofrecen tarifas de entre 280 y 550 dólares por noche, con spa y traslados incluidos. Las clases privadas oscilan entre 160 y 260 dólares.



En todos los centros de esquí, los servicios incluyen chip card reutilizable, seguros de pista y la posibilidad de abonar en dólares o con tarjetas internacionales. Por su parte, los pasajes aéreos hacia Bariloche, Ushuaia y otros destinos de nieve ya se ubican entre 250 y 700 dólares ida y vuelta para la temporada invernal 2026.



Para disfrutar de unas vacaciones en la montaña es fundamental contar con el equipamiento adecuado. Se recomienda utilizar ropa térmica, campera impermeable, pantalón de esquí, guantes, antiparras y botas especiales que garanticen abrigo y comodidad. También es aconsejable usar protector solar y casco para una mayor seguridad en las pistas. Quienes no dispongan de estos elementos pueden alquilar equipos completos en los principales centros invernales.



La Patagonia, tierra de vientos eternos, cordilleras nevadas y lagos de un profundo color turquesa, se presenta en invierno en su estado más puro y majestuoso. La temporada 2026 promete abundante nieve y una experiencia de lujo difícil de igualar. Son planes ideales para familias, parejas y grupos de amigos que buscan combinar aventura, relax, paisajes únicos y servicios de excelencia.



¡La nieve premium te espera!