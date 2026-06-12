Billeteras virtuales democratizan las inversiones: desde $100 en acciones y bonos

Mercado Pago y Lemon lideran esta nueva etapa que busca captar el ahorro de mediano y largo plazo de millones de personas.



Mercado Pago anunció el lanzamiento de dos nuevos Fondos Comunes de Inversión (FCI): uno de Renta Fija (que invierte en bonos, plazos fijos y letras del Tesoro) y otro de Renta Variable llamado “Empresas Argentinas”, que replica el índice Rofex de las principales compañías locales.



Ambos fondos tendrán liquidación en 24 horas (T+1) y se irán habilitando de forma gradual en la aplicación.



Por su parte, Lemon rediseñó su plataforma y lanzó un módulo de “Acciones” que permite comprar fracciones de más de 10.000 empresas que cotizan en Wall Street (Apple, Tesla, Nvidia, Google, entre otras), índices como el S&P 500 y packs temáticos de tecnología, inteligencia artificial y energía.



En este caso, se puede comenzar a invertir desde el equivalente a 1 dólar digital (alrededor de $1.500).



Esta movida representa un salto importante en la inclusión financiera: Argentina pasó de menos de 500.000 cuentas de inversión tradicionales a casi 29 millones a través de fintech.



Según datos de la consultora Invecq, el 60% de la población adulta ya tiene una cuenta de inversión, con fuerte presencia en sectores medios y bajos.