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12 de junio de 2026
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Billeteras virtuales democratizan las inversiones: desde $100 en acciones y bonos

Mercado Pago lanzó dos nuevos fondos de inversión y Lemon habilitó la compra de fracciones de acciones de Wall Street. Una nueva puerta para el acceso a las inversiones en Argentina

Billeteras virtuales democratizan las inversiones: desde $100 en acciones y bonos
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Las principales billeteras virtuales de Argentina amplían su oferta financiera y ahora permitirán a sus usuarios invertir en acciones y bonos desde montos muy bajos.
 
Mercado Pago y Lemon lideran esta nueva etapa que busca captar el ahorro de mediano y largo plazo de millones de personas.

Mercado Pago anunció el lanzamiento de dos nuevos Fondos Comunes de Inversión (FCI): uno de Renta Fija (que invierte en bonos, plazos fijos y letras del Tesoro) y otro de Renta Variable llamado “Empresas Argentinas”, que replica el índice Rofex de las principales compañías locales.

Ambos fondos tendrán liquidación en 24 horas (T+1) y se irán habilitando de forma gradual en la aplicación.

Por su parte, Lemon rediseñó su plataforma y lanzó un módulo de “Acciones” que permite comprar fracciones de más de 10.000 empresas que cotizan en Wall Street (Apple, Tesla, Nvidia, Google, entre otras), índices como el S&P 500 y packs temáticos de tecnología, inteligencia artificial y energía.

En este caso, se puede comenzar a invertir desde el equivalente a 1 dólar digital (alrededor de $1.500).

Esta movida representa un salto importante en la inclusión financiera: Argentina pasó de menos de 500.000 cuentas de inversión tradicionales a casi 29 millones a través de fintech.

Según datos de la consultora Invecq, el 60% de la población adulta ya tiene una cuenta de inversión, con fuerte presencia en sectores medios y bajos.

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