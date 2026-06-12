Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de junio de 2026 DESCONFIADOS

“Los controles tienen que existir, pero para todos”: el reclamo de los comerciantes platenses a ARBA

Tras los operativos en distintos puntos de la ciudad, la Federaciòn Económica de La Platacuestionó el impacto sobre las PyMEs y pidió mecanismos que permitan regularizar situaciones sin profundizar la crisis. Los comerciantes manifestaron a Desconfiados su malestar

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