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12 de junio de 2026
DRAMATICO

Tini y De Paul en crisis por su boda

La pareja modificó la fecha de su casamiento a último momento, lo que obligó a su wedding planner a cancelar el evento de otra clienta, generando un fuerte malestar

Tini y De Paul en crisis por su boda
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Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan un inesperado conflicto en la organización de su boda, prevista para fin de año.

Según trascendió, la pareja había acordado inicialmente casarse el 26 de diciembre de 2026, pero Tini decidió cambiar la fecha al sábado 19 de diciembre, solo cuatro días antes de Navidad y un día después del aniversario de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Este cambio generó un problema importante con la reconocida wedding planner Bárbara Diez, quien ya tenía agendado para ese mismo día el casamiento de otra novia.

La organizadora habría decidido priorizar la boda de Tini y De Paul, cancelando su compromiso con la otra clienta y liberando a todo su equipo para la nueva fecha.

La afectada estaría exigiendo respuestas y habría amenazado con rescindir el contrato si no le dan una solución satisfactoria.

Hasta el momento, ni Tini ni Rodrigo De Paul se han pronunciado públicamente sobre la fecha del casamiento ni sobre este conflicto.

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