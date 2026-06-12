Yésica Frías reveló una interna picante que generó incomodidad a Exequiel Palacios



Yésica Frías, ex pareja de Exequiel Palacios, sorprendió al revelar una situación incómoda que vivió durante el Mundial de Qatar 2022.



En medio de la actual fiebre mundialista y el documental “Muchachas”, que repasa historias de la Selección Argentina, la joven contó detalles del vínculo entre las parejas de los futbolistas.



Según relató en televisión, en Qatar se armó un grupo de WhatsApp entre las mujeres de los jugadores, donde la mayoría participaba activamente para organizar salidas, cenas y acompañarse mutuamente.



“Estábamos la gran mayoría. Antonela, por ejemplo, no estaba”, precisó.Sin embargo, el clima de apoyo entre ellas generó un conflicto con Palacios. Yésica contó que el jugador le hizo una “bajada de línea” clara: “A mí esto no me gusta”.



Con el tiempo entendió el motivo: una de las mujeres había mantenido una relación con otro jugador estando casada, y todos en el entorno lo sabían.“Para mi ex pareja estaba mal visto que yo me junte o comparta con ella”, reveló Frías.



Evitó dar nombres, pero dejó una pista fuerte: aseguró que el futbolista involucrado en esa historia no fue convocado para el Mundial 2026.



La revelación generó gran repercusión y revivió las internas que, según distintas versiones, se vivieron detrás de la concentración argentina en Qatar.