Vuelve Popstars a Telefe: Ángela Torres, Nicki Nicole y Carlos García son los jurados confirmados



Telefe avanza con el regreso de Popstars, uno de los realities más emblemáticos de la televisión argentina.



El canal lanzó un nuevo anticipo y confirmó oficialmente a los tres jurados que integrarán el exigente tribunal del programa.



El panel estará integrado por la actriz y cantante Ángela Torres, la trapera Nicki Nicole y el prestigioso productor musical mexicano Carlos García.



Tal como había anticipado Ángel de Brito, los tres serán los encargados de seleccionar y formar a la nueva banda pop.



El programa volverá a la pantalla de Telefe y, por primera vez, tendrá una fuerte presencia en streaming: se emitirá simultáneamente en Disney+, que ofrecerá contenido exclusivo del backstage, ensayos y el día a día de las participantes.



Nico Vázquez será el conductor del ciclo, mientras que la influencer Sofía Gonet se sumará para liderar la estrategia digital del reality.



La producción estará a cargo de RGB Entertainment, la misma responsable de las ediciones originales que dieron origen a Bandana y Mambrú a principios de los 2000.



Las inscripciones ya están abiertas para jóvenes mujeres de entre 18 y 25 años que sueñan con convertirse en las nuevas Popstars. Aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, el regreso del formato genera gran expectativa en la audiencia.