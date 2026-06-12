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12 de junio de 2026
LO QUE SE VIENE

Vuelve Popstars a Telefe: Ángela Torres, Nicki Nicole y Carlos García son los jurados confirmados

La productora oficializó el panel que evaluará a las aspirantes para formar la nueva banda pop femenina. El reality también se emitirá en Disney+ con conducción de Nico Vázquez

Vuelve Popstars a Telefe: Ángela Torres, Nicki Nicole y Carlos García son los jurados confirmados
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Telefe avanza con el regreso de Popstars, uno de los realities más emblemáticos de la televisión argentina.

El canal lanzó un nuevo anticipo y confirmó oficialmente a los tres jurados que integrarán el exigente tribunal del programa.

El panel estará integrado por la actriz y cantante Ángela Torres, la trapera Nicki Nicole y el prestigioso productor musical mexicano Carlos García.

Tal como había anticipado Ángel de Brito, los tres serán los encargados de seleccionar y formar a la nueva banda pop.

El programa volverá a la pantalla de Telefe y, por primera vez, tendrá una fuerte presencia en streaming: se emitirá simultáneamente en Disney+, que ofrecerá contenido exclusivo del backstage, ensayos y el día a día de las participantes.

Nico Vázquez será el conductor del ciclo, mientras que la influencer Sofía Gonet se sumará para liderar la estrategia digital del reality.

La producción estará a cargo de RGB Entertainment, la misma responsable de las ediciones originales que dieron origen a Bandana y Mambrú a principios de los 2000.

Las inscripciones ya están abiertas para jóvenes mujeres de entre 18 y 25 años que sueñan con convertirse en las nuevas Popstars. Aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, el regreso del formato genera gran expectativa en la audiencia.

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