Semana clave en Gran Hermano: estos son los seis nominados y el fuerte recorte de presupuesto

En una semana decisiva de Gran Hermano Generación Dorada, la producción definió la placa negativa de nominados correspondiente a la semana 16.



El reality conducido por Santiago del Moro cambió nuevamente las reglas: finalizó la etapa de voto positivo y volvió al sistema tradicional en el que el público decide quién debe abandonar la casa.



Los seis participantes que integran la placa final y que quedarán expuestos a la votación del público son: Yisela “Yipio” Pintos, Franco Zunino, Steffany “Campanita” Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro y Alejandra Majluf.



Durante la gala, Santiago del Moro anunció de forma escalonada las salvaciones de Solange Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello, lo que redujo considerablemente el grupo inicial de nominados y generó alivio en algunos sectores de la casa.



La noche estuvo marcada por cruces y tensiones, especialmente entre Franco Zunino y sus compañeras Cinzia y Sol.



Además de la placa de nominados, los participantes recibieron una mala noticia económica: perdieron la prueba semanal y deberán afrontar la semana 17 con solo el 50% del presupuesto habitual para las compras.



Esta reducción afectará la organización diaria, las comidas y el clima interno de convivencia en la casa.La gala también incluyó un momento de alegría cuando se informó que el excompañero español Fabio Agostini se consagró ganador de La Casa de los Famosos, noticia que generó festejos entre los participantes.