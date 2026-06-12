Shakira en el Mundial 2026: las redes dudan si fue ella o un doble en la ceremonia inaugural



Shakira fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, que se celebró en el Estadio Azteca de México.



La artista colombiana interpretó su tema “Dai Dai” junto al nigeriano Burna Boy, en lo que fue su cuarta participación en una apertura mundialista.



Sin embargo, su actuación generó una fuerte polémica en redes sociales. Poco después de su presentación, miles de usuarios comenzaron a cuestionar si quien subió al escenario era realmente Shakira o una doble.



Las principales dudas surgieron por las gafas de sol oscuras que lució durante gran parte del show, así como por algunos movimientos de baile y detalles de su apariencia física, que muchos consideraron diferentes a los habituales en la cantante.



Durante su presentación, Shakira lució un llamativo conjunto amarillo compuesto por un body de red sin mangas, guantes largos a juego, una minifalda asimétrica formada por pañuelos de colores y deportivas blancas de plataforma.



Completó el look con su característica melena ondulada, ligeramente más oscura que en sus últimas apariciones.



La colombiana ya tiene una larga historia con los Mundiales: actuó en Alemania 2006 (“Hips Don’t Lie”), Sudáfrica 2010 (“Waka Waka”) y Brasil 2014 (“La La La”).



Con esta nueva presentación, 16 años después de su icónico “Waka Waka”, volvió a ser tendencia, aunque esta vez también por las especulaciones sobre su identidad en el escenario.



Por el momento, Shakira no se ha pronunciado sobre los rumores que circulan en redes.