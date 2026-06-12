Facundo Arana y María Susini vuelven a apostar al amor tras meses de separación



Facundo Arana y María Susini habrían decidido darle una nueva oportunidad a su relación tras pasar apenas unos meses separados.



La pareja, que convivió casi dos décadas y tiene tres hijos adolescentes, India, y los mellizos Yaco y Moro, habría superado una crisis que se venía gestando desde hacía al menos un año.





Según trascendió en diferentes programas de televisión, la decisión inicial de separarse fue principalmente de María Susini, quien necesitaba un tiempo a solas para reflexionar sobre su situación personal.



Sin embargo, en las últimas semanas, cuestiones familiares habrían acercado nuevamente a la pareja.



“La decisión de separarse fue más de ella, porque necesitaba ver qué le pasaba. Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a reconectar, el amor estaba intacto y decidieron volver a apostar”, revelaron fuentes cercanas al entorno de la pareja.



De acuerdo con los comentarios que circularon en la televisión, Facundo Arana mantuvo siempre la voluntad de continuar con la relación y adoptó una actitud comprensiva. Esto habría sido clave para que María diera el “visto bueno” y propusiera volver a intentarlo. “Él siempre quiso estar con ella. Empezaron a conectar de nuevo, se vieron en varias oportunidades y salieron de la crisis”, agregaron.



La reconciliación se produce luego de que, hace pocos meses, el propio actor confirmara públicamente la separación y expresara su deseo de mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos.



Ahora, según los rumores que circulan en el mundo del espectáculo, ambos buscan una nueva etapa en familia y con mayor tranquilidad.