Las personas con discapacidad viajarán gratis en colectivos y trenes con la SUBE

El Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, anunció este viernes que, a partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar sin costo en colectivos y trenes de jurisdicción nacional utilizando directamente su tarjeta SUBE.
Según informó el funcionario a través de su cuenta oficial en X, ya no será necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de viajar.
En su lugar, los beneficiarios deberán realizar un trámite de vinculación a través de la página web de SUBE, que permitirá vincular el beneficio de forma digital.
La nueva modalidad convivirá con el sistema vigente y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional.
El Gobierno nacional adelantó que el objetivo es extenderla de manera progresiva al resto del país.
La medida busca simplificar el acceso al beneficio del transporte gratuito para personas con discapacidad, eliminando la necesidad de exhibir documentación física en cada viaje.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá…</p>— Manuel Adorni (@madorni) <a href="https://x.com/madorni/status/2065384215865094441?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>