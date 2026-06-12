Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de junio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Un final para el caso emblemático que enfrentó a Santa Cruz con la Corte Suprema

Con 13 votos a favor, la Cámara de Diputados santacruceña restituyó a Eduardo Sosa en el cargo de Procurador General, dando cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema y poniendo fin a un conflicto institucional que mantuvo a la provincia en litigio durante más de tres décadas

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