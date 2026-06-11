Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de junio de 2026 PLANTAN BANDERA

El peronismo acelera su rearmado y ya debate cómo plantarse rumbo a 2027

Con cursos de formación política que recorren la provincia, el PJ bonaerense busca actualizar su mirada sobre el escenario global, fortalecer a la militancia y empezar a delinear una estrategia frente a los desafíos electorales y políticos de los próximos años.

Compartir