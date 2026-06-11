11 de junio de 2026
PLANTAN BANDERA
El peronismo acelera su rearmado y ya debate cómo plantarse rumbo a 2027
Con cursos de formación política que recorren la provincia, el PJ bonaerense busca actualizar su mirada sobre el escenario global, fortalecer a la militancia y empezar a delinear una estrategia frente a los desafíos electorales y políticos de los próximos años.
El Partido Justicialista bonaerense continúa profundizando su apuesta a la formación política con una serie de capacitaciones que recorren distintos municipios de la provincia y que, además de analizar la coyuntura internacional, comienzan a proyectar los desafíos del peronismo de cara al futuro.
En ese marco, se realizó en Berisso una nueva jornada del ciclo impulsado por el Instituto de Capacitación Política (ICP) y el PJ provincial. La actividad formó parte del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, una propuesta que reúne a miles de participantes de distintos puntos del país e incluso del exterior.
Durante la apertura, el secretario de Formación Política del PJ bonaerense e intendente de La Plata, Julio Alak, destacó la importancia de fortalecer la capacitación de la militancia en un contexto de cambios profundos a nivel internacional.
“La formación política es una necesidad muy grande de la militancia política argentina y también del exterior, ya que ciudadanos de distintos países del mundo apoyan nuestro programa”, sostuvo.
Además, planteó que el movimiento justicialista debe actualizar sus herramientas de análisis frente a un escenario global diferente al de décadas anteriores. “Como el mundo ha cambiado, Latinoamérica cambia, Argentina cambió y nuestro movimiento tiene que asumir esos desafíos”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que uno de los grandes debates que atraviesan hoy al peronismo es el posicionamiento estratégico de la Argentina en el nuevo contexto internacional. “El desafío que tenemos hoy por delante es cómo nuestro país se para ante el mundo. Perón desarrolló la tercera posición, los países no alineados. Pero el mundo cambió y tenemos que tener una política inteligente para hacer realidad nuestras banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social”, expresó.
La actividad también tuvo un fuerte componente simbólico al desarrollarse en Berisso, considerada históricamente como el “kilómetro cero” del peronismo. Allí, el intendente local, Fabián Cagliardi, resaltó el valor de que la capacitación llegue a una ciudad estrechamente vinculada con los orígenes del movimiento.
La clase estuvo a cargo del economista e investigador Ricardo Aronskind, quien expuso sobre las transformaciones del orden mundial y los desafíos que enfrenta Estados Unidos en un escenario internacional cada vez más competitivo.
“El título de esta charla es el nuevo orden mundial. Y la pregunta que viene detrás es si puede Estados Unidos seguir gobernando el mundo”, planteó el especialista al iniciar su exposición.
Aronskind sostuvo que la principal potencia mundial atraviesa problemas económicos y sociales cada vez más profundos y consideró que el liderazgo de Donald Trump refleja parte de esa crisis. En contraposición, señaló que Argentina cuenta con recursos estratégicos que despiertan interés internacional y que podrían abrir oportunidades para diversificar alianzas.
“No hay nadie caritativo en el escenario internacional, pero Argentina puede encontrar muchos socios muy interesados en las cosas muy valiosas que tiene nuestro país”, afirmó.
La continuidad de estas capacitaciones en distintos distritos bonaerenses muestra que el PJ busca algo más que un espacio académico. En medio de las tensiones internas y del proceso de reorganización del peronismo tras la llegada de Javier Milei al poder, la formación aparece como una herramienta para ordenar debates, construir cuadros políticos y empezar a diseñar una agenda con la vista puesta en las disputas electorales que desembocarán en 2027.