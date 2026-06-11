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11 de junio de 2026
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Andrea del Boca rompió las reglas de Gran Hermano y desató el enojo de la producción

Andrea del Boca rompió las reglas de Gran Hermano y desató el enojo de la producción
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Andrea del Boca generó un fuerte enojo en la producción de Gran Hermano tras negarse a obedecer las órdenes de la casa.

La actriz fue convocada en varias oportunidades para sumarse al ensayo de una coreografía con la canción Wrecking Ball de Miley Cyrus, liderada por Charlotte Caniggia, pero en lugar de asistir, decidió quedarse en la cocina amasando pan casero para compartir con sus compañeros.

Cuando finalmente se dirigió al SUM para unirse al ensayo, la puerta estaba cerrada y no le permitieron el ingreso. Andrea fue llamada al confesionario, donde la voz en off la reprendió con dureza por desobedecer las indicaciones repetidas. “Hoy no voy a permitir que ensayes, Andrea. Cuando doy una orden es para que me obedezcan en el momento”, le dijo Gran Hermano, recordándole que se trataba de una norma de convivencia.

La actriz pidió disculpas, aunque el malestar de la producción persistió. Más tarde, también fueron citadas al confesionario Charlotte Caniggia y Nenu López por el mismo motivo. Como consecuencia del incumplimiento, se descontó tiempo de ensayo al grupo, en lo que fue interpretado como una sanción por parte de la casa.

El incidente generó tensión entre los participantes y evidenció el enojo de la producción con quienes no respetan las indicaciones.

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