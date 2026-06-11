Volver | La Tecla Nacionales 11 de junio de 2026 CAUTELA

Expectativa por la inflación: prevén el dato más bajo en nueve meses y cerca del 2%

El INDEC difundirá este jueves la inflación de mayo y las consultoras coinciden en que perforaría el 2,5%. De confirmarse las proyecciones, sería el menor registro en nueve meses. Alimentos volvió a presionar sobre los precios, aunque la estabilidad cambiaria ayudó a moderar la suba general.

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