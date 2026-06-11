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11 de junio de 2026
UNA ARTISTA INCIPIENTE

La esposa de Aníbal Lotocki se lanzó como cantante con una canción tumbera

Majo Favarón, pareja del cirujano condenado Aníbal Lotocki, estrenó su primer tema musical titulado “Banco la parada”, un corte de estilo tumbero en el que expresa apoyo incondicional a su esposo, lo que provocó una ola de críticas e indignación en las redes sociales

La esposa de Aníbal Lotocki se lanzó como cantante con una canción tumbera
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Majo Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, dio el salto a la música y estrenó su primer tema como cantante. Se trata de la canción “Banco la parada”, un corte de estilo tumbero con letras explícitas en las que defiende abiertamente a su compañero, quien actualmente cumple una condena de ocho años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza por la muerte de Silvina Luna.

En el estribillo, Favarón canta frases como “La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón”, en clara referencia al encierro de su pareja.

La influencer, que se presenta como “tumbera” y suele documentar en redes sus visitas al penal, generó una fuerte controversia tras el lanzamiento del tema.

El contenido de la letra y el contexto del caso de Lotocki provocaron una oleada de críticas y rechazo en las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la oportunidad y el mensaje de la canción.

Ante las reacciones negativas, Favarón respondió de forma desafiante, asegurando que las críticas provienen de “envidiosas” y defendiendo su personalidad por encima de la apariencia.

El estreno musical de la pareja del cirujano se suma a su activa presencia en redes, donde comparte su día a día como esposa de un preso.

La canción ya circula en plataformas digitales y continúa generando debate entre quienes la apoyan y quienes la cuestionan por su contenido y el trasfondo judicial del caso.
 

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