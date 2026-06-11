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11 de junio de 2026
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Comienza el Mundial 2026: arranca hoy en México y se extenderá hasta el 19 de julio con la final en Nueva York

La selección argentina debutará el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City y completará su fase de grupos con encuentros ante Austria y Jordania, ambos en Dallas. El equipo de Lionel Scaloni buscará repetir la hazaña de Qatar 2022

Comienza el Mundial 2026: arranca hoy en México y se extenderá hasta el 19 de julio con la final en Nueva York
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La selección argentina ya tiene definido su inicio en el Mundial 2026 y conoce las ventanas en las que podría disputar todos sus partidos hasta el final del torneo.


La Selección Argentina, actual campeona del mundo, debutará en el Grupo J del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la primera ronda.

Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Los dos primeros de cada grupo avanzan a los 16avos de final.

El equipo de Scaloni debutará el martes 16 de junio a las 22:00 ante Argelia en el estadio de Kansas City. Luego jugará el lunes 22 de junio a las 14:00 contra Austria en el estadio de Dallas.

Cerrará la fase de grupos el miércoles 27 de junio a las 23:00 frente a Jordania, también en Dallas.

Los partidos de octavos de final, cuartos, semifinales y la final aún no tienen rivales ni sedes confirmadas para la Selección, ya que dependen de los resultados de la fase de grupos. Esas fechas se definirán una vez finalizada la primera ronda.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y la final está programada para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey.

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