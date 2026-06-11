El Mundial 2026 arranca con tres ceremonias estelares en México, Canadá y Estados Unidos

El fútbol y la música se unen en una fiesta continental. La Copa Mundial de la FIFA 2026, la edición más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, comienza este jueves 11 de junio con un formato inédito: tres ceremonias de apertura independientes, una en cada país anfitrión. El objetivo es celebrar la diversidad cultural de México, Canadá y Estados Unidos, al tiempo que se da la bienvenida al torneo, que se disputará en 16 sedes distribuidas entre las tres naciones.



La primera ceremonia inaugural se realizará este jueves en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica. Entre los artistas confirmados figuran Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán "Dai Dai", el himno oficial del torneo. Además, Andrea Bocelli y EJAE estrenarán en vivo "DNA", el segundo himno oficial del Mundial. Alejandro Fernández estará a cargo del Himno Nacional de México, mientras que Tyla interpretará el himno de Sudáfrica. También participarán Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.



Al día siguiente, el viernes 12 de junio, el SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario de la ceremonia previa al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. El espectáculo contará con las actuaciones de Katy Perry, LISA, integrante de BLACKPINK, Future, Anitta, Rema y Tyla. Por su parte, Dan + Shay interpretará el "Star-Spangled Banner", el himno nacional estadounidense.



Ese mismo viernes, en el BMO Field de Toronto, se llevará a cabo la ceremonia previa al partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Allí se presentarán Michael Bublé, Alanis Morissette , quien interpretará el himno nacional canadiense, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince.



Las tres ceremonias compartirán un mismo espíritu de unidad y celebración, con elementos culturales representativos de cada país, desfiles de banderas, la presentación del balón oficial y alrededor de 30 minutos de música en vivo. Así, el Mundial 2026 promete comenzar con una gran exhibición de talento musical internacional que acompañará al mejor fútbol del planeta durante todo el verano boreal.