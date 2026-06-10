Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de junio de 2026 TODO JUNTO

Mientras unos negocian, otros protestan: un gremio docente va al paro

La AMPBA convocó a una medida de fuerza para mañana, el mismo día en que los sindicatos del FUDB se sentarán a negociar con la Provincia en una nueva ronda de paritarias.

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