10 de junio de 2026
TODO JUNTO
Mientras unos negocian, otros protestan: un gremio docente va al paro
La AMPBA convocó a una medida de fuerza para mañana, el mismo día en que los sindicatos del FUDB se sentarán a negociar con la Provincia en una nueva ronda de paritarias.
Mundial, dato de inflación, paritaria y huelga: alguien debería cantar bingo. Las cuatro cosas arrancarán mañana y tres de ellas tienen que ver con los avatares de los blancos bolsillos de los docentes bonaerenses.
Ocurre que la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), un gremio de reciente creación, convocó a una medida de fuerza justamente para mañana, el día en que los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) deben sentarse a discutir con el gobierno de Axel Kicillof, en la primera jornada de paritarias para la segunda mitad del año.
La Provincia fijó la fecha de mañana porque será el día en que también se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde el gobierno bonaerense se mantuvieron firmes en que no habría reapertura de paritarias hasta que se conociera ese dato, central para la discusión de los salarios.
La AMPBA, que se presenta como más combativa que gremios aliados a Kicillof como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), exige una recomposición drástica del salario docente, para llevarlo a unos 2,88 millones de pesos.
“Queremos dejar de ser docentes pobres en una provincia rica”, argumentan desde la organización.