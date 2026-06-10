Volver | La Tecla Nacionales 10 de junio de 2026 POR UNAS HORAS

Adorni se adelanta al Mundial para presentar su declaración jurada

El jefe del gabinete nacional, que se acogió al Régimen de Inocencia Fiscal, decidió realizar la presentación a última hora de hoy, técnicamente fuera del período en que la Copa del Mundo captará la atención de los argentinos.

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