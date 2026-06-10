10 de junio de 2026
POR UNAS HORAS
Adorni se adelanta al Mundial para presentar su declaración jurada
El jefe del gabinete nacional, que se acogió al Régimen de Inocencia Fiscal, decidió realizar la presentación a última hora de hoy, técnicamente fuera del período en que la Copa del Mundo captará la atención de los argentinos.
El jefe de gabinete del gobierno nacional, Manuel Adorni, decidió presentar esta noche su declaración jurada de bienes, adelantándose así a la apertura del Mundial de Fútbol, que cada cuatro años captura la atención de los argentinos y sepulta otros temas de importancia.
Técnicamente, Adorni realizará su presentación fuera del período en que transcurrirá la Copa del Mundo, pero sólo por unas horas, ya que mañana se realiza la primera de las aperturas del torneo internacional.
El alto funcionario se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias que forma parte de la Ley de Inocencia Fiscal, y otros miembros del gobierno y figuras del espectro libertario también lo hicieron. Entre ellos figuran el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el exdiputado y excandidato José Luis Espert, y hasta el propio titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.
También lo hicieron el cineasta y funcionario Santiago Oría, el ex jefe de gabinete y ex ministro del Interior Guillermo Francos y el asesor presidencial Antonio Aracre, entre otros.
La esposa de Adorni, Bettina Angeletti, también se acogió al régimen, que provee un “blindaje” para los fondos de origen no declarado.