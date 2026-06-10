10 de junio de 2026
TODO PELOTA
A medida: Manuel Adorni se adhirió al Régimen de Inocencia Fiscal que impulsó Javier Milei
A horas de presentar su declaración jurada, se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en una causa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, se adhirió al Régimen de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2025.
A horas de presentar su declaración jurada de bienes, se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en una causa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, se adhirió al Régimen de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2025 y que permite a cualquier contribuyente blanquear dinero y bienes, tanto en el país como en el exterior, sin tener que brindar explicación alguna.
De esta manera, Adorni podrá declarar ingresos y activos sin sanciones. También se adhirió al régimen la esposa del Jefe de Gabinete, Betina Angeletti.
Adorni efectuó la solicitud ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) este mismo miércoles mientras que Angeletti lo hizo el 31 de mayo pasado. En detalle, el funcionario y su esposa ingresaron al régimen simplificado de Ganancias establecido en la Ley 27.799. Desde su última modificación reglamentaria, la normativa permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin que sean aplicables sanciones penales y/o antecedentes impositivos.
Un punto clave dentro de la reglamentación de la norma que aprobó el Senado el pasado 26 de diciembre es que evadir ya no es catalogado como un delito penal, en tanto "quien incumpla y sea notificado resuelva pagando la deuda" que mantiene con el fisco.
Más allá de evitar posibles sanciones, quienes se acogen a este régimen deben regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas.
De acuerdo con documentación de la ARCA, Adorni solicitó incorporarse al régimen de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. La constancia oficial muestra que el jefe de Gabinete ya se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, por lo que la decisión de adherir ahora al esquema simplificado abre interrogantes sobre los motivos detrás del cambio de régimen.
La modalidad de Ganancias Simplificada contempla un mecanismo declarativo más acotado para los contribuyentes que optan por regularizar su situación fiscal bajo determinadas condiciones. En la práctica, reduce el nivel de detalle exigido en comparación con las declaraciones juradas tradicionales.
Este tipo de herramientas puede evitar consecuencias penales vinculadas a incumplimientos tributarios previos, aunque no bloquea investigaciones por otros delitos, como la que afronta Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Por ese motivo, la adhesión al régimen no tiene efectos sobre causas judiciales sustentadas en figuras penales distintas a las tributarias.
Sobre la solicitud, los registros de ARCA muestran que el funcionario mantiene diversas actividades económicas desde hace más de una década. Su actividad principal figura como prestación de servicios personales desde noviembre de 2013.
Posteriormente incorporó, en junio de 2020, servicios de asesoramiento y gestión empresarial, además de tareas vinculadas a contabilidad y auditoría. Desde abril de 2023 también registra actividades relacionadas con agencias de noticias y servicios de información.
Entre el inicio de esas actividades y su inscripción en el Impuesto a las Ganancias transcurrieron varios años. Ahora, el pedido para ingresar al régimen simplificado aparece como un nuevo paso en el ordenamiento de su situación tributaria, que actualmente es seguida de cerca por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
De todos modos, adherir al régimen simplificado de Ganancias no implica necesariamente que el contribuyente busque exteriorizar fondos o ahorros que previamente no hubieran sido declarados.
En medio de las solicitudes, y a más de un mes después de que Javier Milei asegurara públicamente que Adorni ya tenía preparada la documentación necesaria para presentar su declaración jurada patrimonial, el documento aún no fue difundido. Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que la espera estaría próxima a concluir y estiman que la presentación se concretará "antes del 15 probablemente", aunque sin fijar una fecha definitiva.