Volver | La Tecla Nacionales 10 de junio de 2026 TODO PELOTA

A medida: Manuel Adorni se adhirió al Régimen de Inocencia Fiscal que impulsó Javier Milei

A horas de presentar su declaración jurada, se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en una causa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, se adhirió al Régimen de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2025.

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