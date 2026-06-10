La pareja más buscada de Hollywood debuta en TV española

Zendaya y Tom Holland volverán a estar en el centro de la atención mediática con su próxima participación en “El Hormiguero”, el programa de entrevistas conducido por Pablo Motos en Antena 3. La visita de la pareja generó gran expectativa en el público y en la industria del entretenimiento, ya que será la primera vez que ambos actores participen juntos en una entrevista en la televisión española.



La aparición forma parte de la gira promocional de sus próximos proyectos cinematográficos, entre ellos nuevas producciones de gran escala en Hollywood que los vuelven a reunir en pantalla grande. Ambos intérpretes, conocidos por su trabajo en la saga de Spider-Man y otras producciones internacionales, se han consolidado como dos de las figuras más influyentes de la industria actual.



Además de su impacto profesional, la pareja también despierta interés por su relación sentimental, que comenzó tras coincidir en el rodaje de Spider-Man y que se ha mantenido en el foco mediático desde entonces. A lo largo de los años, han logrado equilibrar su exposición pública con un fuerte intento de preservar su intimidad.



En el programa, se espera que Zendaya y Holland compartan detalles sobre sus nuevos proyectos, su experiencia trabajando juntos y anécdotas de su carrera, en una entrevista que promete convertirse en uno de los momentos televisivos más comentados de la semana.

