Volver | La Tecla Nacionales 10 de junio de 2026 "TAREAS COMPATIBLES"

Soldado de día, chofer de noche: habilitan a militares a tener un segundo empleo ante el deterioro salarial

El Gobierno nacional oficializó una decisión inédita para las Fuerzas Armadas argentinas: los militares podrán desempeñar actividades laborales complementarias en el sector privado fuera de su horario de servicio.

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