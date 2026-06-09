Con la pelota en juego: lo que tapa el mundial

Durante un mes y medio las miradas estarán puestas en la Selección Argentina y su desempeño en la Copa del Mundo, mientras a nivel nacional y provincial hay muchas cuestiones que quedan pendientes
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“Eso va a quedar para después del Mundial”. La frase recorre pasillos y despachos en los que se deciden cuestiones sociales, políticas y económicas, y se instala tanto en el ámbito púbico como en el privado. Establece una divisoria imaginaria entre un antes y un después, como si el universo quedara detenido y su única dinámica pasara por la Copa Mundial de Fútbol, calificada por el periodista Gonzalo Bonadeo como “el producto más fácil de vender en el mundo” porque se consume en todos lados y a toda hora. Esa atención inusitada relega de la conversación social prácticamente todo. Hace postergar decisiones, enmudece voces en momentos críticos, distrae de los problemas cotidianos y hasta ha servido para ocultar atrocidades. Y vaya si lo sabemos.
Hay varias cuestiones que ocupan estos días la agenda pública y quedarán bajo la alfombra mundialista, mientras otras se procrastinarán hasta que la pelota deje de rodar en el hemisferio norte, o por lo menos hasta que la Selección Argentina permanezca en el torneo. En rigor, no se trata más que de una anestesia transitoria antes de redescubrir una realidad cruda, pero que al Gobierno Nacional puede servirle para redireccionar el foco de atención y salir de la telaraña en la que lo metieron los hechos de corrupción. Hasta se dice que la famosa Declaración Jurada de Manuel Adorni aparecerá en un momento en el que estén todas las luces sobre la pelota. ¿Partido inaugural o debut de Argentina una semana después, quizá?.
También albergan en la Casa Rosada la esperanza de que la economía empiece a mostrar otros resultados, continúe desacelerándose la inflación y el segundo semestre taiga la famosa y demorada “lluvia de inversiones” que nunca le llegaron, por ejemplo, a Mauricio Macri. El líder del PRO también tuvo un Mundial un año y medio antes de terminar su gestión, pero la pronta eliminación de la selección de Jorge Sampaoli en Rusia 2018 (octavos de final frente a Francia) tampoco ayudó demasiado a mejorar el humor social ni le dio tiempo de relax al Presidente. Alberto Fernández tuvo la dicha de conducir el país en el momento de la tercera estrella, pero su gobierno ya estaba desdichado y condenado por una sociedad que festejó como nunca y relegó de la fiesta a la política. Los jugadores tampoco se prestaron a la foto en la Rosada.
Al gobierno y a la política bonaerense la cita ecuménica puede darle tiempo necesario para bajar los decibeles en la intensa interna oficialista; reorganizar una agenda legislativa que tenga en la última parte del año mucha más dinámica que en la primera; avanzar en la confección de leyes y acuerdos relacionados a temas de gestión y asuntos electorales; resolver las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Son apenas algunas de las cosas atrapadas en el remanido “eso queda para después del Mundial”. Una muletilla repetida por funcionarios mientras el propio Gobernador baja la orden de que nadie puede ausentarse de la Provincia y viajar a la cita en el hemisferio norte. Igualmente, en calle 6 celebrarían que algunas cuestiones se traten mientras Lionel Messi disfruta de su sexto mundial.
Son prácticamente dos meses de semi anestesia social y política. A la Copa del Mundo, que se extiende del 11 de junio al 19 de julio, debe sumarse las vacaciones de invierno, programadas en la provincia de Buenos Aires entre el 20 y el 31 de julio. Que sean días de sedación no es una novedad. La pasión por el fútbol es tan grande que trasciende fronteras y ocupa el centro de la agenda mediática. Hubo hechos históricos que demuestran cómo el deporte es capaz de ocultar las mayores atrocidades que pueden llegar a realizarse desde el Estado.
Un fiel reflejo de ello fue lo ocurrido en el año 1978 cuando se disputaba el mundial que coronó a la selección de César Luís Menotti y donde brilló Mario Alberto Kempes. Mientras todo el país estaba atento a lo acontecido en el rectángulo de juego, en varios puntos del país torturaban, mataban y desaparecían a miles de personas. Vaya paradoja que a pocas cuadras del estadio Monumental funcionaba uno de los centros clandestinos de detención más grandes que tuvo la última Dictadura Cívico Militar, la ex ESMA.
Otro hecho famoso vinculado al deporte y la atrocidad ocurrió en Alemania durante los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Aquella cita deportiva también sirvió de chivo expiatorio ante decenas de miles de crímenes por parte del nazismo, y sirvió como una masiva herramienta de propaganda para enmascarar su antisemitismo y mostrar al mundo una Alemania pacífica y poderosa. Lejos estamos de esas épocas, pero estos eventos siempre ocultan y demoran acciones de Estado.
De regreso al presente, en el ámbito bonaerense, antes que expire el primer semestre del año, Axel Kicillof no tiene previsto mandar al Senado los pliegos de los jueces que completarían las cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Ni tampoco aparecerían por la Mesa de Entradas dos proyectos de ley que en el Ejecutivo consideran clave y el Gobernador los anunció en la Asamblea Legislativa. Por un lado está la iniciativa que crea una empresa estatal de fabricación de medicamentos en la Provincia, en la cual el Ejecutivo piensa insistir luego de que la misma ley no fuera tratada por la Legislatura y perdió estado parlamentario en el cierre del último ejercicio. La otra es la reforma policial, largamente prometida por el ministro Javier Alonso, pero que no ha llegado de nuevo al parlamento. El proyecto anterior también perdió estado parlamentario, y ahora la idea es reenviarlo con cambios en la redacción. Mientras tanto, Sergio Berni, autor del que caducó, dijo que iba a insistir con su idea original. Es decir, un nuevo grano en la epidémica interna oficialista.
Otro tema que quedará en una especie de stand by mientras la pelota rueda en Estados Unidos, Canadá y México es el lanzamiento de nuevos espacios de trabajo del Movimiento Derecho al Futuro. Uno de ellos fue suspendido el último sábado (la presentación del MDF Juventud) debido al fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari. Sin embargo, ya han sido presentados los espacios de Educación y Salud, que están en funcionamiento y sí tendrán una agenda de actividades en este mes y medio. Los otros lanzamientos en carpeta serán después de la cita ecuménica y las vacaciones de invierno. Tampoco el Gobernador tiene programadas visitas a otras provincias, como la realizada la semana precedente a Corrientes, pero en este caso es una cuestión más vinculada a la agenda. “No está previsto ir por ahora a alguna otra provincia, pero no tiene nada que ver con el Mundial, sino porque no se ha resuelto dónde ir y cuándo”, aseguraron desde su entorno.
En el ámbito del Gobierno Nacional también hay cuestiones que quedarán tapadas por la cita mundialista. Son temas sensibles para la administración de Javier Milei, que seguramente le traerán varios problemas cuando retomen relevancia en la agenda pública. A la ya mencionada presentación de la Declaración Jurada de Manuel Adorni, se le suman el escándalo por los audios de la ANDIS y la causa $LIBRA que siguen su proceso judicial. Cabe recordar que durante la última sesión en el Congreso, donde se trataron los pliegos de jueces, se incluyó por la ventana el de Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi quien investiga la causa criptoestafa.
La conflictividad económica y social podrá tener un impasse, pero se puede volver crítica una vez esfumada la anomia provocada por la pelota. En lo que respecta al Estado Nacional, los últimos datos arrojan que han cerrado unas 23.000 empresas en el país y la tendencia no parece revertirse, salvo excepciones las ventas caen, los salarios siguen a la baja. Las buenas noticias no llegan y el tiempo se acorta. En la Provincia, la demanda de alimentos crece, la crisis del IOMA se profundiza y, fundamentalmente, el pedido por más seguridad atraviesa a todas las clases sociales.
El Mundial cubre cosas, pero pronto termina y lo que ebulle un tiempo encapsulado junta tanta presión que cuando se saca la tapa deja ecapar vapores hirvientes capaces de quemar al más pintado.
Hechos políticos que ocurrieron durante los últimos mundiales
6/12/2022: Condena a Cristina Kirchner
Ese día, el Tribunal Oral Federal 2 oficializó la condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a la expresidenta de la Nación. Doce días después, la Selección le ganó la final a Francia y obtuvo la tercera estrella.
14/6/2018: Media sanción a la ley del Aborto y renuncia en el Banco Central
Ese día comenzó el mundial de Rusia, pero en Argentina la Cámara de Diputados de la Nación le daba media sanción a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ante una multitud que colmó las calles del Congreso. El proyecto se cayó en el Senado pero se aprobó de forma definitiva en 2019.
Ese mismo día, el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, renunciaba al Banco Central luego de una fuerte disparada del dólar. En ese momento fue reemplazado por el actual ministro de Economía de la Nación, Luís Caputo, quien cumplía funciones como ministro de Finanzas.
16/6/2014: Fallo por los Fondos Buitres
Un día después del debut de la selección de Sabella frente a Bosnia y Herzegovina, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación del gobierno argentino en la causa por los Fondos Buitre. Esto dejó firme el fallo del juez Thomas Griesa, que obligaba al país a pagar unos 1.330 millones de dólares a los fondos de inversión especulativos por la deuda soberana en default desde la crisis de 2001.
16/6/2010: Fin del conflicto por Botnia
Tras varios años de conflicto, el gobierno uruguayo de José Mujica aceptó un monitoreo conjunto dentro de la fábrica de celulosa Botnia y se levantó el corte de la frontera entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Un día después, el equipo que dirigía Diego Armando Maradona le ganó 4 a 1 a Corea del Sur por la fase de grupos del mundial de Sudáfrica.
Lo que sí o sí va a estar en agenda y no se puede postergar
Habrá cuestiones que se puedan postergar y otras que se barrerán bajo la alfombra mientras el mundo mira para otro lado durante casi dos meses entre el Mundial y las vacaciones de invierno. Sin embargo, hay asuntos imposibles de procrastinar u ocultar.
Uno de ellos es el ascendente reclamo salarial de los empleados públicos. “Las paritarias van a ser durante el Mundial. Se reabrirán las negociaciones en este mes y medio”, reconoció un ministro bonaerense, quien además manifestó que la Provincia junta “pesito por pesito para pagar el aguinaldo”, aunque descartó que vaya a haber problemas en el cumplimiento de ese derecho que los trabajadores esperan con ansiedad.
Es obvio que si hubiera inconvenientes en el cobro de los haberes o del sueldo anual complementario no hay Mundial ni nada que pueda morigerar el malestar y enojo que eso generaría. Parece no ser una preocupación del Ejecutivo, donde aseguran que, pese a lo ajustadas que están las cuentas, se pagará en tiempo y forma. Pero muchos municipios no pueden garantizar lo mismo y eso genera preocupación y tensión. El Gobierno bonaerense deberá tener a mano los recursos para cubrir sus salarios pero también para echarle una mano a los intendentes que, llegado el momento, no puedan afrontar la obligación.
Principalmente en el interior bonaerense, hay varios municipios que plantearon problemas para afrontar el pago de salarios en los próximos meses, producto del ajuste nacional sumado a la fuerte caída de la coparticipación hacia los distritos. Muchos pusieron como principal problemática el aumento en la demanda en materia de salud pública y la fuerte inversión en seguridad. El Gobierno bonaerense deberá estar atento a esta dificultad, que puede crecer después del Mundial.
Además, al ministro Pablo López le quedan menos de tres meses para cumplir con el vencimiento de deuda en moneda extranjera que opera el 1 de septiembre. Otro estrés para las cuentas provinciales aunque, para este caso, se presume que el Gobierno Nacional dará los permisos para que la Provicnia tome nuevos empréstitos y de alguna manera pueda hacer el rollover de la deuda.
Tema central del segundo semestre con un probable adelanto conflictivo
La interna peronista y las diferencias entre el oficialismo y la oposición acerca de cómo y cuándo deben votar los bonaerenses presagia un fin de año de altísimo voltaje, y se precisará de acuerdos mínimos para plantear modificaciones. Por ahora esos consensos están lejos.
Las primarias provinciales están atadas a las PASO nacionales en cuanto al día de su realización. Si Nación las saca la Provincia queda liberada, de lo contrario se necesitaría una reforma bonaerense para desacoplarlas. Pese a que no está definido, lo más probable es que Buenos Aires desdoble nuevamente, y eso también conllevaría algunas modificaciones legales, sobre todo por el pedido ya expresado por la Junta Electoral de cambiar los plazos. Un proyecto que tiene el Ejecutivo y todavía no envió a la Legislatura.
“Hay que ver qué hace Nación con las PASO, pero mientras tanto hay otras cosas en las que se puede avanzar, pero La Cámpora y el massismo quieren tratar todo junto”, advirtió una voz del Ejecutivo. En el MDF lo que quieren poner urgente sobre la mesa es la reelección indefinida de los intendentes. El problema es que el proyecto no es acompañado por las otras facciones, pese a que la presión de los alcaldes es cada vez mayor.
El polémico proyecto de sacar la limitación a las reelecciones es el que al Ejecutivo le encantaría que se debate en estos dos meses. Pero en la Legislatura manejan otros tiempos, y por el momento ni siquiera se alcanzan consensos para cuestiones mínimas.
Tratar el paquete completo de una reforma política implica abrir la puerta no solamente al debate de las re-re, los plazos electorales y qué hacer con las primarias bonaerenses, donde tampoco hay consenso interno en Fuerza Patria. También desde La Libertad Avanza, el PRO y la UCR pedirán por la llegada de la Boleta Única de Papel, proyecto al que el peronismo se opone.
La reforma electoral aparece como el gran tema de agenda política para el segundo semestre, pero por ahora no están las condiciones de consenso necesarias. Aunque nunca debe descartarse que, mientras gira la pelota en el verano del norte, haya algún proyecto (como el de Ayelén Durán de sacar la limitación a las reelecciones) que salga del congelamiento legislativo y le ponga calor al invierno bonaerense.
"En lo social es un momento donde se suspenden rivalidades"
El presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, Miguel Oliva, dio su parecer sobre por qué la sociedad se involucra tanto con el Mundial de fútbol. Sostuvo que “el planteo de que el Mundial está tapando o va a tapar un montón de cuestiones es cierto, y también que se esperan definiciones políticas después del Mundial. Es un momento, desde el punto de vista social, en el que se suspenden rivalidades. No solo futbolística, sino también políticamente”.
Entonces recordó cómo fueron los festejos durante la obtención de la última Copa del Mundo: “En algunos casos es una fiesta popular como el Mundial pasado. Efectivamente eso fue una fiesta, y yo creo que también ahí hay una cuestión interesante que es que en el fútbol, como en las religiones y muchas otras cuestiones de la vida social, hay lo que llamamos redes sociales incompatibles. Bueno, uno no puede ser de River y de Boca al mismo tiempo, como que no puede ser también musulmán y católico, o católico y judío al mismo tiempo, hay como redes sociales que son incompatibles, y el fenómeno que yo veo es que por un momento eso se suspende. Pero después los problemas siempre vuelven recargados”.
Oliva también destacó a los medios de comunicación y las redes sociales como factor preponderante para instalar en agenda la cita mundialista: “Que todo el mundo habla sobre ese tema, este también es el gran poder de los medios de comunicación. Las redes sociales han incorporado una variedad de temas mucho más grande. Pero yo me acuerdo, hace veinte o treinta años, lo que aparecía en los medios era el tema de discusión. Cuando uno rebobina encuentra ese haz de luz, donde todo el mundo habla del Mundial y deja a un lado cuestiones importantes. Uno empieza a rebobinar un poquito, ese foco se corre a otro tema y la gente habla de otra cosa, básicamente ocurre eso”.
El sociólogo destacó, aemás, que “hay un uso político de los grandes eventos deportivos”; y recordó el caso del mundial de Argentina 1978, donde el fútbol tapó los crímenes atroces cometidos durante la última dictadura a pocos metros del principal estadio donde la pelota rodaba.
"El Mundial es transversal a todo, es lógico que se hable de eso"
El consultor político y director de la consultora CB Global Data, Cristian Buttié, trazó un diagnóstico de cómo tapará la Copa del Mundo los problemas que tiene el Gobierno Nacional.
“El Mundial es transversal a todos, con lo cual es natural que sea lo único o lo principal que se hable en ese momento. A veces no dura mucho, es un mes y medio con toda la furia. Entonces, es natural que eso pase. Históricamente los gobiernos hicieron un usufructo de ese mes y medio donde los argentinos están distraídos para avanzar con ciertas cuestiones”, aseveró el analista.
“Si tengo que hacer una sinergia entre el Mundial y lo que el gobierno necesita del Mundial, posiblemente sea la presentación de la Declaración Jurada de Manuel Adorni. Que si no se presentó antes, es porque claramente no tienen satisfacción las incógnitas. Entonces, si se presenta en el marco del Mundial, no va a tener la repercusión que tuviese ahora”, dijo Buttié.
Allí sostuvo que se pueden dar dos lecturas, “una en el marco de la apatía y otra en el marco de la satisfacción”. Entonces, añadió: “Si el gobierno hace las cosas bien, en el marco de lo que yo espero del gobierno, no tengo que seguirlo de cerca. Si el gobierno hace las cosas mal, en el marco de la decepción que me representó haber votado un gobierno del que esperaba una cosa e hizo otra, la verdad que ya estoy desencantado, esperaría las urnas para expresarme”.
También deslizó que durante el momento del Mundial “la espuma política empieza a bajarse” y marcó que cada vez se habla menos de algunos escándalos que sacuden al presidente y su gabinete como los audios privados de Milei, la causa $LIBRA y el escándalo Andis.
Pero advirtió que también depende del factor económico: “Si la economía empieza a mejorar, la imagen del presidente va a recuperarse independientemente de los casos y las polémicas. Va a poder recuperar un poquito menos, un poquito más, pero va a recuperar. Si la economía y el malestar económico siguen, la imagen de Javier Milei va a seguir bajando, independientemente de que Manuel Adorni presente la mejor Declaración Jurada”.