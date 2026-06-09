Volver | La Tecla Informe Especial 9 de junio de 2026 ¿TIEMPO DETENIDO?

Por Hernán Sánchez

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Con la pelota en juego: lo que tapa el mundial

Durante un mes y medio las miradas estarán puestas en la Selección Argentina y su desempeño en la Copa del Mundo, mientras a nivel nacional y provincial hay muchas cuestiones que quedan pendientes

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