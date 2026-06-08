Murió María Rosa Fugazot a los 83 años

La actriz, cantante y exvedette María Rosa Fugazot murió a los 83 años.



La información fue confirmada durante la mañana de este lunes y, según trascendió, la artista fue hallada sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo.



Con más de seis décadas de carrera, Fugazot fue una de las grandes figuras del teatro de revista, la televisión y el cine nacional.



Hija de los artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas, comenzó su camino artístico siendo muy joven y logró construir una trayectoria que atravesó distintas generaciones del espectáculo argentino.

Su nombre quedó ligado a recordados ciclos televisivos y películas junto a figuras emblemáticas como Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

También participó en exitosas ficciones como “Los Roldán”, “El Puntero” y “Sos mi hombre”, además de mantenerse activa en el teatro hasta los últimos años.



En el último tiempo, la actriz había afrontado uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su hijo, el actor y director René Bertrand, fallecido en 2025 a los 53 años. En varias entrevistas había hablado del profundo impacto emocional que le provocó esa pérdida.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente las causas de su muerte.